Dass das nicht so ist, kann der künftige Zweitligist schon am Samstagnachmittag im Stadion der Freundschaft in Cottbus beweisen. Für die Hausherren um Ex-VfL-Trainer Claus-Dieter Wollitz geht es um den Klassenerhalt. Da gucken die Mitkonkurrenten aus Großaspach, Köln, Jena, Braunschweig und nicht zuletzt aus Lotte schon genau hin, wie sich der VfL anstellt.

Immerhin hat der VfL noch ein zweites Ziel, die Meisterschaft ebenfalls perfekt zu machen. Die können die Lila-Weißen schon am Samstag mit einem Sieg klar machen. Trainer Daniel Thioune muss aber seine Erfolgself in Cottbus umbauen. Die Abwehrspieler Maurice Trapp und Felix Agu, Torschütze zum 1:0 gegen Aalen, fallen aufgrund von Verletzungen aus. Mittelfeldmann Anas Ouahim ist zudem gelbgesperrt. Konstantin Engel hat sich am Mittwochabend im Pokalspiel in Drochtersen (1:2) einen Schienbeinbruch zugezogen. Für ihn ist die Saison vorzeitig beendet.

Der Aufstieg sei das größte, was er bisher erreicht habe, erklärte Daniel Thioune, Osnabrücks Trainer, auf der Pressekonferenz vor der Abfahrt nach Cottbus. „Wir sind aber noch nicht zu Ende, sind immer noch hungrig“, so Thioune weiter. „Diese Mannschaft mit ihrem Stamm kann noch viel erreichen.“

Der Druck lastet am Samstag aber vor allem auf den Gastgebern. „Wir müssen liefern, damit wir unsere Ziele er­reichen“, sagte Trainer Wollitz gegenüber der Lausitzer Rundschau. Auch und gerade gegen den Tabellen­führer und frisch gebackenen Zweit­liga-Aufsteiger sei dies vonnöten. „Jetzt gilt es, als Energie Cottbus hier zu ­Hause auch mal den Tabellen­führer zu schlagen“, fordert Wollitz.

Die Cottbuser hoffen auf eine große Zuschauerkulisse eine Woche nach dem Sieg in Lotte. Aus Osnabrück dürften rund 1000 Fans den Weg an die Ostsee finden.