Mit 2:1 setzte sich der VfL Osnabrück am Samstag beim FC Energie Cottbus durch. Damit stehen die Lila-Weißen eine Woche nach der vorzeitigen Aufstiegsfeier auch als Meister der 3. Liga fest. Bei drei noch ausstehenden Spielen kann der Spitzenreiter nicht mehr von der Konkurrenz eingeholt werden. Cottbus bleibt tief im Abstiegskampf stecken.

Die Gastgeber wirkten in der ersten Hälfte sehr engagiert. In der 35. Minute scheiterte Viteritti nach Gjasula-Zuspiel am Pfosten. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Nach Wiederbeginn leitete Girth (51.) die Gästeführung ein. Sein Schuss ins kurze Ecke wurde vom Cottbuser Keeper abgefälscht und fiel Heider vor die Füße. Der hatte keine Mühe, das Leder über die Linie zu schieben. Die Freude währte aber nur kurz. Mamba traf nur drei Minuten später zum 1:1-Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte in der 75. Minte Girth. Ajdini bediente den Torjäger von rechts, der schob am langen Pfosten zu 2:1 ein. In der Schlussphase drängte Cottbus noch auf den Ausgleich, doch Osnabrück ließ sich den Sieg auch nach sieben Minuten Nachspielzeit – VfL-Keeper musste länger wegen einer Handverletzung behandelt werden – nicht mehr nehmen.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) gastiert Hansa Rostock, dass am Samstag gegen SF Lotte 00 spielte, an der Bremer Brücke.