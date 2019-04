BSV verspielt Sieg – VfL Ladbergen kann aufatmen

Der SC Dörenthe hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und für Spannung im Kampf um die Meisterschaft der Kreisliga A gesorgt. Der DSC setzte sich am Sonntag in einem packenden Duell beim Spitzenreiter SC Halen mit 5:3 durch und leistete somit Schützenhilfe für den Tabellenzweiten SC Hörstel.

SC Halen -

SC Dörenthe 3:5

„Wer im Fußballkreis Tecklenburg etwas erleben möchte, muss sich den SC Dörenthe anschauen“, strahlte Gästetrainer Ralf Scholz nach dem Erfolg beim Spitzenreiter. Scholz sah ein „verrücktes Spiel“, dass sein Elf 60 Minuten lang komplett im Griff hatte. Durch einen individuellen Fehler brachte der DSC die Halener dann zurück ins Spiel, Patrick Lahme glich nach 67 Minuten zum 2:2 aus. Jonas Stroot und Pinto trafen zum 4:2, in einer dramatischen Schlussphase verteidigte der Gast trotz der Gelb-Roten Karte gegen Pinto (89.) den Vorsprung und durfte über drei verdiente Punkte jubeln.

Tore: 0:1 Knüppe (9.), 0:2 S. Klaas (18.), 1:2 Wolff (57.), 2:2 Lahme (67.), 2:3 Stroot (82.), 2:4 Pinto (83.), 3:4 Limbrock (86.), 3:5 S. Klaas (90.+4).

Brukteria Dreierwalde -

BSV Brochterbeck 5:5

Ein spektakulärer Schlagabtausch war das. Dabei verspielte der BSV in den letzten 17 Minuten eine 5:2-Führung, entsprechend enttäuscht zeigte sich Brochterbecks Trainer Gerd Voß nach Spielende. „Für uns ist das eine gefühlte Niederlage, auch wenn wir das Remis vor der Partie natürlich genommen hätten.“ Dabei hätte das Duell beinahe noch ein glückliches Ende für die Gäste genommen. In der fünften Minute der Nachspielzeit scheiterte zunächst Pitt Hoge an Dreierwaldes Keeper Philipp Holtkamp, den Nachschuss setzte Henrik Manecke in die Wolken. „Da fehlte ihm die Kraft, in der ersten Hälfte hätte er den gemacht“, haderte Voß. Bei seinem Eigentor in der dritten Minute verletzte sich Dreierwaldes Nummer Eins Dominik Wierling, sodass er mit einem Krankenwagen abtransportiert werden musste und die Partie für 20 Minuten unterbrochen war.

Tore: 0:1 Wierling (3./Eigentor), 1:1 Steggemann (33.), 2:1 D. Tepe (37.), 2:2 Manecke (45.+4), 2:3, 2:4 Fölling (49., 63.), 2:5 J. P. Koliska (69.), 3:5 Vennemann (73.), 4:5 D. Ventker (78./Eigentor), 5:5 K. Tepe (89.).

VfL Ladbergen -

Eintr. Mettingen 2 5:0

Ladbergens neuer Trainer Andreas Habben war einfach nur „dankbar“, wie seine Schützlinge seine Umstellungen annahmen. Habben sah einen „leidenschaftlichen Auftritt“ des VfL, der auch in der Höher verdient mit 5:0 siegte. Der neue Mann an der Seitenlinie beorderte Simon Ulrich gemeinsam mit Flamur Zeciri in den Angriff und Kenan Zeqiri dahinter, „die Umstellungen haben gefruchtet“ (Habben). Zu keinem Zeitpunkt kam das Schlusslicht für einen Punktgewinn in Frage, die Gastgeber können im Abstiegskampf erst einmal durchatmen.

Tore: 1:0 Richter (13.), 2:0 Kötter (56.), 3:0 F. Zeciri (63.), 4:0 Büker (77.), 5:0 Zeciri (85.).

TGK Tecklenburg -

SV Büren 6:4

Für beide Mannschaften geht es nur noch um die goldene Ananas, entsprechend offensiv gingen die Kobbos und die Bürener zu Werke. Dabei gelang es dem SVB trotz einer Gelb-Roten Karte nach 64 Minuten in Unterzahl einen 2:4-Rückstand zwischenzeitlich auszugleichen. In der Schlussminute traf Tecklenburgs Goalgetter Isuf Asllani dann aber per Strafstoß zum 5:4, Daniel Lein machte kurz darauf den Deckel drauf.

Tore: 1:0 Hojdinaj-Caballero (14.), 2:0 Deger (17.), 3:0 Asllani (21.), 3:1 Hartmann (48., Foulelfmeter), 3:2 Schönfeld (60.), 4:2 Deger (66.), 4:3 Höfner (75.), 4:4 Riehemann (80.), 5:4 Asllani (90., Foulelfmeter), 6:4 Lein (90.+3).

A. Ibbenbüren II -

Eintracht Mettingen 1:4

Die Luft für die Reserve der DJK Arminia Ibbenbüren 2 im Abstiegskampf wird immer dünner. Von ganz anderen Dingen kann die beste Rückrundenelf aus Mettingen nach dem neuerlichen Erfolg träumen, bis auf vier Zähler ist die Eintracht an Spitzenreiter SC Halen herangerückt.

Tore: 0:1 Baune (34.), 0:2, 0:3 Schröer (35., 51.), 0:4 Lagemann (57.), 1:4 Basler (84.).

SC Hörstel -

Falke Saerbeck 1:0

Der SC Hörstel hat sich im Titelkampf der Kreisliga A endgültig zurückgemeldet. Bei noch vier ausstehenden Partien sind die Hausherren bis auf einen Zähler an den Liga-Primus herangerückt. Dabei kam der Heimerfolg des SCH gegen munter aufspielende Falken glücklich zustande, das gab auch Hörstels Trainer Sebastian Bruns zu. „Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel“, sah der Übungsleiter einige gute Einschussgelegenheiten der Gäste, zudem habe der Unparteiische in vielen engen Situationen zugunsten der Heimelf entschieden. Schon zur Pause hätten die Gäste aus Saerbeck durchaus führen können, doch wie so oft in den vergangenen Wochen fehlte der Althaus-Elf das nötige Matchglück. „Wir hätten uns über ein 0:2 nicht beschweren dürfen“, sah Sebastian Bruns gerade in der Schlussphase des ersten Durchgangs einige gute Möglichkeiten der Saerbecker.

Tor: 1:0 J. Muthulingam (48./Foulelfmeter).

SV Halverde -

Schwarz-Weiß Esch 3:2

Halverdes Mannschaftsverantworticher Franz-Josef Garmann sah einen „glücklichen Sieg“ gegen Escher, die sich nie aufsteckten und ein Remis verdient gehabt hätten. Zum Mann des Tages auf Seiten der Halverder avancierte einmal mehr Marco Schneider mit zwei Treffern und einer Vorlage.

Tore: 0:1 J. Holthaus (47.), 1:1 Siebelmeyer (56.), 2:1, 3:1 Schneider (78., Handelfmeter, 88.), 3:2 T. Holthaus (90.).

Westfalia Hopsten -

Ibbenbürener SV 2 4:0

Nach einer „ruhigen“ ersten Halbzeit mit wenigen Chancen hüben wie drüben, steigerte sich die Westfalia in den zweiten 45 Minuten. Defensiv ließ Hopsten danach kaum noch etwas zu, vorne präsentierte sich die Heim-Elf kaltschnäuzig im Abschluss. Steffen Roling sorgte mit seinem Doppelpack für das 2:0, Elias Strotmann legte in der Schlussphase zwei weitere Treffer zum 4:0-Endstand nach.

Tore: 1:0, 2:0 Roling (60., 73.), 3:0, 4:0 Strotmann (83., 87.).