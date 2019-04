Z „Das ist wieder sehr ärgerlich. Wir wollen uns vernünftig aus der Bezirksliga verabschieden“, war Pascal Heemann , Trainer des SC Preußen Lengerich nach dem 1:7 (0:4) am Sonntagnachmittag bei der SG Telgte doch ziemlich angefressen. Zur Pause führten die Telgter, die in der Tabelle nur einen Rang vor den Preußen rangieren, verdient mit 4:0. In den ersten 45 Minuten bekamen die Lengerich im Takko-Stadion nichts auf die Reihe. „Es fehlte jegliches Zweikampfverhalten“, so Heemann.

In der zweiten Hälfte zeigten die Lengerich zwar kein Aufbäumen, doch sie gingen etwas aggressiver zu Werke, Doch nach dem 5:0 ließ die Lust schnell wieder nach. Daran änderte auch der Ehrentreffer zum 1:6 durch Maximilan Thamm in der 83. Minute nichts mehr. Telgte stellte kurz drauf den 7:1-Endstand her.

Mit den zuletzt gezeigten Leistungen hat der SCP in der Bezirksliga ganz sicher nichts zu suchen. Am kommenden Sonntag kommt Schlusslicht Teuto Riesenbeck, das am Sonntag gegen den TuS Recke mit 0:2 verlor, nach Lengerich. Dann, so die Hoffnung von Pascal Heemann, soll sich das Team wieder vernünftig präsentieren. Die Riesenbecker stehen schon als Absteiger fest und wollen sich ebenfalls vernünftig aus der Liga verabschieden.

Tore: 1:0 Maffenbeier (16. FE), 2:0 Maffenbeier (27.), 3:0 Witte (32.), 4:0 Malaj (40.), 5:0 Hartmann (72.), 6:0 Maffenbeier (82.), 6:1 Thamm (83.), 7:1 Möllers 88.).