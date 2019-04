TV Kattenvenne will am Sonntag den Aufstieg perfekt machen

Nun ist die Rivalität gewiss nicht so groß wie in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Dort dürften die Königsblauen am Samstag dem BVB die Meisterschaft genommen haben. Aber es ist einfach immer wieder schön, dem Nachbarn eins auszuwischen. Das ist den Handballern der HSG Hohne /Lengerich am Sonntagabend gelungen. Vor sehr gut besetzten Rängen in der Dreifach-Sporthalle luchste das Team von Trainer Daniel Bieletzki dem TV Kattenvenne mit dem 24:24 einen Punkt ab. Der TVK musste deshalb den möglichen Aufstieg verschieben.

Zwei Spiele bleiben den Kattenvennern allerdings noch, um das angestrebte Ziel zu erreichen. So lange will die Crew um Trainer Florian Schulte aber nicht warten und schon am kommenden Sonntag alles klar machen. Dazu fehlt noch ein Punkt, da der TVK gegenüber dem Drittplatzierten Sparta Münster im direkten Vergleich besser dasteht. Ab 17 Uhr stellt sich am Sonntag Schlusslicht TB Burgsteinfurt in der Halle am Ölberg vor. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, sollte der TVK nicht die beiden noch fehlenden Zähler einfahren.

Packendes Derby in Lengerich 1/42 War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

War das spannend! Am Sonntagabend trennten sich die Handballer der HSG Hohne/Lengerich und des TV Kattenvenne 24:24. Die Kattenvenner müssen ihre Aufstiegsparty vorerst verschieben. Foto: Jörg Wahlbrink

Den zweiten Schritt vor dem ersten wollen die Kattenvenner allerdings nicht machen und planen deshalb, zumindest offiziell, keine Aufstiegsparty. „Wir wollen alles auf uns zukommen lassen und planen nichts. Erst einmal müssen wir ja auch liefern“, erklärt Trainer Florian Schulte.

Vielleicht gibt es am Sonntag ja auch doppelten Grund zu feiern. Die Reserve des TVK trifft schon am Freitagabend ab 20 Uhr daheim auf HSG Gremmendorf/Angelmodde. Gelingt dann ein Sieg mit vier oder mehr Toren Differenz, hätten die Kattenvenne den zweiten Rang in der Kreisliga sicher und die Relegationsspiele gegen den Zweiten der Kreisliga Münsterland erreicht. Ein Doppel-Aufstieg ist also noch möglich.

Die Spiele kann Mario Postert allerdings nur noch als Zuschauer verfolgen. Der Rückraumspieler zog sich bei einem Zweitkampf eine stark blutende Platzwunde am Finger zu. War zunächst ein offener Bruch befürchtet worden, gab Schulte gestern Entwarnung. „An den Knochen und den Sehnen ist nichts kaputt. Aber er hat sich ein Stück am Finger aufgerissen. Das ist äußerst schmerzhaft.“ Die Saison ist entsprechend für Mario Postert beendet. Seine Jungs will er dennoch so gut es geht unterstützen, dass es am kommenden Sonntag mit dem Aufstieg in die Landesliga klappt.