JSG Hörstel/Dreierwalde - JSG Büren/Halen/P. 1:12

Der Spitzenreiter aus Büren/Halen zeigte nach dem knappen 1:0 im Hinspiel am Sonntag im Rückspiel in Hörstel eine deutliche Leistungssteigerung und präsentierten sich dabei in Schusslaune. Die Gäste wirkten nach der 5:1-Pausenführung weiter torhungrig und markierten in den letzten 13 Minuten fünf Treffer. Den 100. Saisontreffer erzielte Leon Jaworek acht Minuten vor Schluss zum zwischenzeitlichen 10:1.

Tore: 0:1 Carl Gründel (1.), 0:2 Felix Jarvers (5.), 1:2 Eigentor (14.), 1:3 Simon Ludwig (16.), 1:4 Julian Krehenbrink (32.), 1:5 Liam Riemann (38.), 1:6 und 1:7 Mika Kroll (51.und 53.), 1:8 Kevin Greenall (77.), 1:9 Krehenbrink (80.), 1:10 Leon Jaworek (82.), 1:11 Kroll (85.), 1:12 Gründel (90.).

SW Lienen - JSG Hop./Schale 2 17:0

Die Lienener brannten nach vier Niederlagen in Serie auf Wiedergutmachung und legten schon vor der Pause acht Treffer vor. Lienens Trainer Werner Niggemeier lobte aber auch die sportliche Haltung der Hopstener Jungs. „Die haben alles gegeben und immer dagegengehalten“. Erfolgreichster Torschütze war Kapitän Maximilian Warkentin mit acht Treffern. Die weiteren Tore markierten Nils Peters (3), Lukas Wehner (2), Leon Schenke (2), John Berner und Labinot Bekteshi.

Arminia Ibbenbüren 2 - JSG Leeden/Teck. 6:2

Die Arminen waren einfach spielstärker und führten schon nach 36 Minuten mit 4:0. Eine Minute vor der Pause verkürzte Timon Ziegeler für die Gäste auf 4:1 und erzielte auch den zweiten Treffer per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 5:2 der in 60. Minute.