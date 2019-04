SF Lotte verteidigt souverän Platz eins

Der Nachwuchs der Sportfreunde Lotte konnte die Tabellenführung in der A-Junioren Kreisliga A am Sonntag mit einem souveränen 5:0-Sieg beim TuS Recke verteidigen. Die JSG Ladbergen/Brochterbeck hat den Klassenerhalt nach einem verdienten 3:1-Sieg im Kellerderby bei der JSG Westerkappeln/Velpe so gut wie sicher.

TuS Recke - SF Lotte 0:5

Der Spitzenreiter aus Lotte nahm den Kampf beim Favoritenschreck in Recke an und ließ in der Abwehr nur wenig anbrennen. Für die 1:0-Führung sorgte Riar Uljaj schon in der siebten Minute per Freistoß. Nach einer umkämpften ersten Spielhälfte konnten sich die Gäste dann im zweiten Durchgang spielerisch besser in Szene setzen. In der 52. Minute erhöhte Mouhamet Toure auf Vorarbeit von Uljaj auf 2:0. Nach dem gleichen Strickmuster gelang Toure in der 59. Minute die 3:0-Führung. Mit einem kuriosen Treffer sorgte Leif-Marten Siekiera in der 81. Minute endgültig für klare Verhältnisse. Für den 5:0-Endstand sorgte Pascal Eickmeyer in der 90.Minute nach einem Konter.

JSG Westerkap./Velpe - JSG Ladbergen/Bro. 1:3

Die Gäste aus Ladbergen/Brochterbeck hatten zunächst ein spielerisches Übergewicht und auch die besseren Abschlussmöglichkeiten. In der elften Minute brachte Louis Schlathölter die Gäste mit einem herrlichen Distanzschuss in Führung. Aus dem Nichts gelang Nils Mindrup in der 23. Minute mit einem Hammertor aus 30 Metern der Ausgleich. Die Westerkappelner hatten in einer besseren Phase die Chance zum Führungstreffer. Nach dem Wechsel erwischten die Gäste wieder den besseren Start und gingen in der 54. Minute im Anschluss nach einer Ecke durch Robert Dölling erneut in Führung. In der 70 .Minute trafen die Platzherren nur den Pfosten. Und in der 80. Minute scheiterte Kapitän Bastian Dölemeyer per Freistoß am Außenpfosten. Auf Flanke von Louis Haarlammert machte Pascal Schenke mit dem 3:1 per Vollyschuss in der 85. Minute endgültig den Deckel drauf.

Cheruskia Laggenbeck - JSG Hopsten/Schale 4:0

Die Laggenbecker benötigten 70 Minuten, um die kompakte Hopstener Hintermannschaft zu knacken. Dabei hätten die Gäste mit guten Konterchancen sogar in Führung gehen können. „Die Hopstener hatten einfach nicht das nötige Spielglück, um für eine Überraschung zu sorgen“, meinte Laggenbecks Trainer Freddy Stienecker. Nach zahlreichen Chancen war mit der 1:0-Führung in der 71. Minute durch Dennis Mantler der Knoten geplatzt. Schon eine Minute später erhöhte Mantler auf 2:0. Für einen weiteren Doppelschlag (81.und 82.) zum 4:0-Endstand sorgten Sabastian Küppers und Luca Bajorath.

SW Esch - Preußen Lengerich 6:2

Die Lengericher Führung (9.) durch Florian Hülsmann konnte Aaron Kortemeyer schon zwei Minuten später egalisieren. In der 24. Minute brachte Kortemeyer die Escher auf Vorarbeit von Jonas Meyer in Führung. Auch den dritten Treffer durch Pedro Oelgemöller leitete Meyer mit einer Steilpassvorlage mustergültig ein. Den 3:2-Anschlusstreffer (59.) markierte Korhan Adam in einer Lengericher Drangphase. Nach drei guten Abschlussgelegenheiten in Folge stellte Jannik Tospann nach einem Konter in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Mit zwei weiteren Treffern (87. und 88.) machte Tospann den Hattrick perfekt.

Falke Saerbeck - Eintracht Mettingen 0:4

In einer einseitigen Partie verhinderte Saerbecks Torhüter Mattis Bögel mit tollen Reflexen eine höhere Niederlage. Gegen den Schuss von Bastian Richter aus gut 20 Metern war er in der 29. Minute aber machtlos. Eine Minute nach dem Seitenwechsel erhöhte Lasse Kessling nach einer Eckballhereingabe von Glenn Schröer per Kopfball auf 2:0. In der 67. Minute setzte Richter das Leder mit einem Fernschuss zur 3:0-Führung genau in den Winkel. Schließlich gelang Henning Langelage mit einem abgefälschten Schuss in der 75. Minute der 4:0-Endstand. Mettingens Torhüter Niklas Glasmeyer wurde erstmals in der 90. Minute mit einem Fernschuss geprüft.