Im Volleyball, Tischtennis, Basketball und einigen anderen Sportarten ist die Saison beendet. Andere wie Tennis stehen vor dem Auftakt der Freiluftsaison. Im Fußball und Handball geht es gerade ans Eingemachte. Das Ende des Spieljahres steht bevor. Und da heißt es zittern, was Auf- und Abstieg sowie Klassenerhalt angeht. Für zwei Clubs aus dem Umfeld des Tecklenburger Landes ist die Entscheidung gefallen. In der 3. Fußball-Liga darf sich der VfL Osnabrück als Meister und Aufsteiger in die zweite Liga feiern lassen. Der TTC Lengerich muss dagegen aus der Tischtennis-Landesliga den Weg nach unten antreten.

Einige andere Mannschaften zittern und hoffen noch. Dabei ist die Chance, das angestrebte Ziel zu erreichen, bei einigen nicht gerade hoch. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Drei Mal müssen die Sport­freunde Lotte in der 3. Liga noch ran. Sie stehen über dem Strich. Dort wollen sie auch bleiben. Fünf Punkte werden sie wohl noch einfahren müssen. Allen ist bewusst, dass das eine heiße Kiste wird. Wohl nur noch theoretischer Natur ist ein weiteres Jahr Bezirksliga für Preußen Lengerich. Zwar ist der Klassenerhalt rein rechnerisch noch möglich, aber wohl kaum noch zu realisieren, vor allem bei den wenig berauschenden Vorstellungen zuletzt. Dagegen dürfen sich SC Halen ( Kreisliga A) sowie SW Lienen und Westfalia Westerkappeln (Kreisliga B) berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Da Preußen Lengerich wohl absteigen wird, steigen nur die beiden Meister der Kreisliga-B-Staffeln auf. Während SV Dickenberg in der „B2“ so gut wie durch ist, bahnt sich in der „B1“ ein spannender Endspurt zwischen Westfalia und SWL an.

„durch“ dürften auch die Handballer des TV Kattenvenne sein, die am Sonntag alles klar machen können und im Heimspiel gegen den Letzten nur noch einen Punkt benötigen. Und die Damen des TSV Ladbergen? Sie werden ebenfalls wohl den direkten Weg zurück in die Bezirksliga antreten müssen – so wie es aussieht.

Da können sich die Handballer des THC Westerkappeln locker zurücklehnen. Sie haben ihr Meisterstück in der Regionsoberliga längst gemacht und können getrost in ihr letztes Saisonspiel am Samstag bei HSG Grönegau-Melle II gehen.

Alfred Stegemann