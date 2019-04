Interview mit VfL-Osnabrück-Kapitän Marc Heider: „Wir sind unfassbar stolz“

Der VfL Osnabrück hat nach dem vorzeitigen Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga am Samstag in Cottbus auch die Meisterschaft für sich entschieden. Im Interview mit Sportredakteurin Susanne Fetter spricht VfL-Kapitän Marc Heider über die Vorfreude, am 18. Mai den Pokal in die Höhe zu heben, die Fans, die die Mannschaft durch die Saison getragen haben und die schwere Verletzung von Konstantin Engel .

Marc Heider, wie schwer war es für die Mannschaft, nach dem Aufstieg in der vergangenen Woche und dem damit sicherlich verbundenen Spannungsabfall, die Konzentration wieder hochzufahren, um in Cottbus auch noch die Meisterschaft zu holen?

Marc Heider: Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, dass wir die Meisterschaft erreichen wollen. Wir haben dafür alles getan, sind aber ruhig geblieben und haben unser Spiel durchgezogen. Wir mussten ja nicht unbedingt gewinnen, aber wir konnten. Jetzt sind wir natürlich überglücklich nicht nur aufgestiegen zu sein, sondern auch am 18. Mai den Pokal in die Höhe zu heben.

Der VfL ist Meister…

Heider: …und das macht uns unfassbar stolz. Jeder einzelne hat dafür viel getan und dementsprechend freuen wir uns auch richtig drüber.

In Cottbus waren erneut viele Fans dabei. Die Strecke ist jetzt nicht die allerkürzeste.

Heider: Nä!

Diese Unterstützung, hat die Mannschaft durch die gesamte Saison getragen.

Heider: Absolut. Unglaublich, was die Fans für Stimmung machen und was sie auf sich nehmen, um uns zu unterstützen und nach vorne zu peitschen. Die ganze Saison hindurch waren sie unser zwölfter Mann, haben immer Gas gegeben, sind immer für uns da gewesen. Wir sind zusammen aufgestiegen. Das war das Allerbeste was uns und dem Verein passieren konnte.

Vergangene Saison war das Verhältnis nicht immer so einfach. Kam der erneute Schulterschluss nur durch den Erfolg oder ist die Mannschaft aktiv auf die Fanszene zugegangen?

Heider: Diese Saison herrschte von Anfang an zwischen den Fans und uns eine gute Kommunikation. Wir haben uns aber auch mit den Verantwortlichen der Ultras hin und wieder zusammengesetzt. An der Bremer Brücke sind die Fans ein riesen Rückhalt, der uns antreibt und Kraft gibt. Uns war daher bewusst, dass wir die Fans mit auf unseren Weg nehmen müssen und wir das nur gemeinsam packen können. Deshalb noch einmal ein riesen Kompliment an die Fans, denen kein Weg zu weit ist. Es macht uns stolz, das wir sie so mitnehmen konnten und ich denke, wir machen sie auch stolz.

Die Mannschaft ist vorzeitig Meister und aufgestiegen. Wie hält man jetzt die Konzentration noch hoch?

Heider: Wir wollen jedes Spiel 100 Prozent geben und gewinnen, daran hat die Meisterschaft nichts geändert und auch der Aufstieg nicht. Wir wollen maximal bleiben, die letzten Spiele gewinnen und uns vernünftig aus dieser Liga verabschieden. Da gilt es Gas zu geben und das machen wir.

Getrübt war die Woche zwischen Aufstiegsfeier und Meisterschaft durch die schwere Verletzung von Konstantin Engel.Heider: Das war sehr schlimm. Koka hat die ganze Saison über Gas gegeben und gearbeitet. Wenn Du dann weißt, dass Du die Vorbereitung und den Start verpassen wirst von etwas für das Du fast ein Jahr lang gearbeitet hast, dann ist das natürlich extrem bitter und tut extrem weh. Aber wir wissen, dass Koka ein Kämpfer ist. Jetzt gilt es nur, ihm schnelle Genesungswünsche zu geben und ihm zu sagen, dass wir auf ihn warten werden. Er ist ein Teil von uns. Er hat viel getan, dass wir unser Ziel erreicht haben.