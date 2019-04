Die Alarmglocken, sie schrillen bei den Sportfreunden Lotte. Noch stehen sie in der 3. Liga über dem Strich. Das kann schon am Samstag anders aussehen. Sollte sich der SV Wehen Wiesbaden ab 14 Uhr im Frimo-Stadion durchsetzen, droht erstmals seit dem achten Spieltag Ende September der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Genau das möchte Trainer Ismail Atalan unbedingt verhindern, schwört deshalb Verein, Mannschaft und Fans auf die bevorstehenden schweren Aufgaben ein. „Da müssen wir alle zusammenstehen. Nur gemeinsam schaffen wir das große Ziel den Klassenerhalt. Dass der möglich ist, davon bin ich überzeugt“, versichert der Coach.

Er hat eine allgemeine negative Grundstimmung ausgemacht. „Und die können wir in der jetzigen Situation gar nicht gebrauchen“, schwört Atalan den eigenen Anhang ein, die Mannschaft 90 Minuten zu unterstützen.

„Ich weiß nicht, warum da so ist“, äußert der 39-Jährige, der als Nachfolger von Nils Drube seit drei Wochen wieder als Chefcoach am Autobahnkreuz tätig ist, nachdem er die Sportfreunde bereits von Januar 2015 bis Juli 2017 trainiert hatte. „Es wird unheimlich schnell gepfiffen. Buh-Rufe sind nach der ersten verunglückten Aktion zu hören. Das kann doch nicht sein. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation, der Druck ist immens hoch. Wenn die Jungs sich dann keinen Fehler erlauben dürfen, kann das nicht gut sein für das Nervenkostüm. Das ist kontraproduktiv.“

Atalan appelliert an die Zuschauer, geduldig zu sein, zu applaudieren, statt zu meckern. „Die Mannschaft braucht jetzt eine positive Stimmung. Deshalb müssen alle im Verein, Vorstand, Angestellte, Spieler, Trainer und Zuschauer an einem Strang ziehen. Wir alle müssen unsere Eitelkeiten außen vor lassen und gemeinsam alles raushauen.“ Dass die Spieler das am Samstag machen, es auf jeden Fall versuchen werden, das verspricht Ismail Atalan.

Er traut seiner Elf eine Überraschung zu, sagt aber auch: „Wehen Wiesbaden hat den wohl besten Kader der Liga.“ Die Hessen müssen quasi gewinnen, um Rang drei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, nicht zu verlieren. Eine Niederlage dürfen sich die Sportfreunde aber nicht erlauben, wollen sie in der Tabelle nicht abrutschen. Ein Spiel also, das sowohl für den Auf- wie auch den Abstiegskampf von großer Bedeutung ist.

Mit dabei sein wird dann wohl auch Lars Dietz. Der war am Samstag in Rostock verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler zog sich aber „nur“ eine Bänderüberdehnung im Knöchel zu, wie eine MRT-Untersuchung ergeben hat, so dass er gegen Wehen wird auflaufen können.