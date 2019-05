Spiel, Spaß und Fair-Play: Vom 25. bis zum 27. April gastierte die Fußballfabrik von Ex-Bundesligaprofi und UEFA-Cup-Sieger Ingo Anderbrügge beim FC Grün-Weiß Lengerich. Nicht nur anspruchsvolles Training, sondern auch Seminare rund um den Fußballsport, etwa zur gesunden Ernährung, begeisterten die Kinder und boten dem Nachwuchs einen Einblick in den facettenreichen Sport. Unter dem Motto „Training. Lernen. Leben.“ machte die Fußballfabrik die Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 15 Jahren mit Trainingseinheiten fit für den Sport und sensibilisierte zudem für Themen wie Fairness, soziale Medien und Mobbing.

Die 1997 von Ingo Anderbrügge gegründete Fußballfabrik veranstaltet deutschlandweit Fußballcamps. Bei der Ausbildung wird darauf geachtet, den Mädchen und Jungen Werte zu vermitteln, die über den Fußball hinausgehen. Grün-Weiß Lengerich freute sich über die hohe Resonanz sowie die Spiel- und Lernfreude der Teilnehmer. „Wenn die Kinder ein wenig von dem Gelernten mit nach Hause nehmen, sind wir zufrieden“, so Ingo Anderbrügge. „Spieltechniken wendet man vor allem in der aktiven Spielerzeit an, das Wissen zur gesunden Ernährung oder Werte wie Fairness oder Pünktlichkeit bleiben fürs Leben.“

Diesen Grundsatz den Kindern mehr als nur den Sport selbst mit auf den Weg zu geben, honorierte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit dem „GUT DRAUF“-Label, das damit erstmalig eine Fußballschule erhielt. Im Anschluss an das Camp lädt die Fußballfabrik Kinder, die fußballerisch und in den Seminaren positiv herausstachen, zu weiterführenden Bestencamps mit Übernachtung ein. Dort werden die bereits erworbenen Kenntnisse dann noch einmal zusammen mit Talenten aus anderen Camps vertieft.