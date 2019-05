„Einer für alle, alle für einen“ – so lautet das Motto wenn die männliche U16 der Tecklenburger Land Volleys an diesem Wochenende zum ersten Mal überhaupt bei einer Deutschen Meisterschaft aufschlägt. Ab Samstag um 10 Uhr dürfen sich die Nachwuchsvolleyballer im Kreis der 16 besten Teams aus Deutschland im hessischen Biedenkopf messen. „Keine Frage, das ist einer der größten Erfolge der vergangenen Jahre“, sagt Andreas Gartemann aus dem Trainerteam.

Die Tebus qualifizierten sich unter der Regie von Jürgen Sackermann etwas überraschend als Nordwestdeutscher Vizemeister für die nationalen Titelkämpfe und reisen als Außenseiter an.

Für das Trainerteam um Andreas Gartemann und Justin Brüwer geht es aber weniger um die Platzierung als vielmehr darum, am Wochenende möglichst die beste Leistung abzurufen. „Wir wollen die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler systematisch weiterentwickeln. Die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft allein ist dabei schon ein echtes Highlight für jeden Spieler“, so der Tebu-Coach. Dafür hat der ganze Verein in den vergangenen fünf Wochen einiges investiert. Vier Trainingseinheiten in der Woche haben die Mannschaft auf das schwere Turnier vorbereitet, in dem von den jungen Tebus auch konditionell alles abverlangt werden wird.

In der Vorrunde treffen die Volleyballer zunächst auf den TuS Kriftel, bevor mit dem TSV Grafing einer der Favoriten wartet. Zum Abschluss heißt der Gegner dann SG Flensburg. Ebenfalls noch am Samstag geht es mit der Zwischenrunde weiter, vorausgesetzt die Tebus belegen einen der ersten drei Plätze. Am Sonntag müssen die Tebus bereits um 9.30 Uhr ran. Dann stehen die Platzierungs- und Finalspiele auf dem Programm. Das Finale ist für 14.30 Uhr geplant. Die Tebus jedenfalls sind optimal vorbereitet und allesamt topfit.

Brüwer und Gartemann haben den kompletten Kader zur Verfügung und wollen den einen oder anderen Favoriten ärgern. Entscheidend wird sein, wie gut die Tebus in der Annahme stehen, denn die ist entscheidend um das schnelle Spiel über die Mittelposition durchziehen zu können und so vielleicht den Gegner zu überraschen. Und ansonsten baut das Trainerteam auch auf die mannschaftliche Geschlossenheit und den „Familien-Fan-Club“, der das Team nach Biedenkopf begleiten wird.

Tecklenburger Land Volleys: H. Bierbaum, L. Bosse, M. Brieder, L. Bünte, H. Desmarowitz, L. Dresler, R. Engelsberger, J. König, B. Meyer, M. Möhlenkamp, J. Sackermann, O. Sackermann.

► Dass das Event zu den Highlights im Volleyballsport gehört macht auch die Internetpräsenz deutlich: Sportdeutschland.TV überträgt beide Turniertage als Livestream im Internet.