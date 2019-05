Trotz Dauerregens und schwieriger Anlaufbedingungen meisterte er sämtliche Höhen jeweils im ersten Versuch und blieb mit übersprungenen 1,56 m nur zwei Zentimeter unter seiner bisherigen persönlichen Bestleistung von 1,58 m, die er Anfang März bei den Westfälischen Hallenmeiserschaften gesprungen war. Mit dieser Leistung gewann er auch den Wettbewerb.

An 1,60 m scheiterte Finn dreimal knapp, so dass man gespannt sein darf, ob er die Höhe bei den anstehenden Kreismeisterschaften am 12. Mai in Rheine wird meistern können. An der notwendigen Motivation dürfte es ihm nicht mangeln.

Begleitet wurde Finn von Frank Neumann und Bernhard Hülsken. Neumann siegte im Diskuswurf der Senioren M55 und steigerte seine Saisonbestleistung auf 32,60 m. Beim Kugelstoßen wurde er mit 10,12 m Zweiter. Auch Bernhard Hülsken schraubte seine diesjährige Bestweite im Kugelstoßen der Senioren M60 auf 11,65 m, die ihm ebenfalls den zweiten Platz einbrachte.