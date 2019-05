Der komplette Spieltag findet am Sonntag um 11 Uhr statt.

Eintracht Mettingen - Cheruskia Laggenbeck

Für beide Teams zählt am Sonntag im Verfolgerduell nur ein Sieg. Die Laggenbecker haben einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SF Lotte , die Mettinger schon drei. „Wenn wir verlieren, sind wir aus dem Rennen“, sagt Mettingens Trainer Torsten Kreyenhagen. Allerdings können sich die Laggenbecker mit einem Remis den Titel mit einem Sieg im Spitzenspiel am 19. Mai in Lotte aus eigener Kraft noch sichern. Bei Punktgleichheit zählt im Juniorenfußball der direkte Vergleich. Beide Teams verspielten in der Rückserie die Tabellenführung und stehen nun am Scheideweg. Den glücklichen 2:1-Hinspielsieg stellten die Mettinger mit einem Last-Minute-Treffer sicher.

Teuto Riesenbeck - JSG Hopsten/Schale

Papierformmäßig ist der Titelanwärter aus Riesenbeck gegen den Tabellenvorletzten favorisiert. Die Hopstener haben sich nach der sieglosen Hinrunde aber mächtig gesteigert und schnupperten am vergangenen Sonntag beim Tabellenzweiten in Laggenbeck sogar lange an einen Punktgewinn. Riesenbecks Trainer Matthias Heilemann hat arge Personalsorgen und muss erneut auf B-Jugendliche zurückgreifen. „Der dünne Spielerkader wird uns nun im Titelkampf zum Verhängnis“, sagt Heilemann. Das Hinspiel gewann seine Elf ganz mit 6:1.

SF Lotte - Westerkappeln/Velpe

Der Spitzenreiter aus Lotte steht gegen den Tabellenzehnten aus Westerkappeln vor einem vermeidlichen Pflichtsieg. Lottes Trainer Andy Steinmann hat schon die anstehenden Spitzenspiele gegen Cheruskia Laggenbeck (19. Mai) und Teuto Riesenbeck (26. Mai) im Blick. Für Gäste-Trainer Timo Munsberg geht es nur um Schadensbegrenzung. Seine Mannschaft braucht wahrscheinlich nur noch einen Punktgewinn aus den letzten fünf Saisonspielen zum Klassenerhalt. Allerdings müssen die Westerkappelner auf den Klassenerhalt der ISV A-Junioren in der Bezirksliga hoffen. Ansonsten steigen drei Mannschaften aus der Kreisliga A ab. Hinspiel 6:0.

Ladbergen/Brochterb. - Falke Saerbeck

Die JSG Ladbergen/Brochterbeck will am Sonntag mit dem sechsten Saisonsieg gegen das punktlose Rückrundenteam aus Saerbeck die letzten Zweifel um den Ligaverbleib ausräumen und Preußen Lengerich vom achten Platz verdrängen. Nach nur sechs Zählern in der Hinserie belegt die JSG mit zehn Punkten aus sechs Spielen in der Rückrunden-Tabelle Rang fünf und katapultierte sich damit aus dem Tabellenkeller. Im Hinspiel feierte die JSG am siebten Spieltag den ersten Saisonsieg (2:1).

Preußen Lengerich - TuS Recke

Der Tabellenachte erwartet den Sechsen. Für beide Teams geht es nur noch um einen ordentlichen Saisonabschluss. Beide Mannschaften wollen sich nach den deutlichen Niederlagen am letzten Spieltag rehabilitieren. Das Hinspiel hatte mit neun gelben Karten einen bitteren Beigeschmack. Für die 0:2-Niederlage wollen sich die Preußen revanchieren.

SW Esch - Arminia Ibbenbüren

Die Arminen können sich vielleicht noch auf Platz vier verbessern und die Escher auf Rang sechs. Im Stadtderby sind beide Teams natürlich gut motiviert. Beide Teams sind im Titelkampf vielleicht noch das Zünglein an der Waage. Während die Arminen am vorletzten Spieltag bei der Mettinger Eintracht gastieren, empfangen die Escher am letzten Spieltag Cheruskia Laggenbeck. Die Püsselbürener wollen sichfür die knappe 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.