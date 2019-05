Verletzter VfL-Abwehrspieler Konstantin Engel auf dem Weg der Besserung

Zum dritten Mal ist Konstantin Engel mit dem VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga aufgestiegen, keiner aus dem Meisterteam kennt diese Klasse besser. Vor genau zehn Jahren erzielte der Defensiv-Allrounder sein erstes Zweitliga-Tor. Das wären die Themen für ein Gespräch mit dem 30-jährigen VfL-Eigengewächs, doch das müssen wir aufschieben. Weil sich „Koka“ vor einer Woche beim Pokalspiel in Drochtersen Schien- und Wadenbein brach, stellen sich beim Besuch im Marienhospital (Niels-Steensen-Kliniken) ganz andere Fragen.

Vor allem die, wie es ihm psychisch geht. Der Unfall in der 37. Minute in Drochtersen war ein Schock für alle, die es miterlebten – sie hörten den Bruch, sie sahen, wie „Koka“ unter den Schmerzen litt. Und Engel selbst: „Erst war ich ganz ruhig und habe nur gesagt: Leute, mein Bein ist gebrochen. Aber dann kamen die Schmerzen, die waren wirklich höllisch. Mir kam es vor, als hätte es eine Stunde gedauert, bis man mich ins Krankenhaus brachte.“

Er erzählt ganz nüchtern von seinem Unfall, der Operation und dem Transport ins Marienhospital am vergangenen Samstag. Gerade noch rechtzeitig zum Anstoß der Partie in Cottbus war er auf seinem Krankenzimmer. Und wenn er dann erzählt von den Aktionen seiner Teamkollegen, ist er gar nicht mehr abgeklärt und sachlich, sondern sichtlich berührt. „Das waren Gänsehautmomente, die mir unglaublich viel geben“, sagt Engel, wenn er an die Aufwärmtrikots mit der Nummer 5 denkt und daran, dass nach dem 1:0 alle sein Trikot hochreckten. Und nach dem Spiel lief auf seinem Handy ein Video aus der Kabine ein: „Da habe ich mal wieder gemerkt, dass ich nicht nur Mitspieler habe, sondern echte Freunde.“

Dazu die Anteilnahme der Fans, die Unterstützung durch die Familie tragen ebenso dazu bei, dass Engel sich nicht lange mit den Fragen „Warum ich?“ und „Warum jetzt?“ beschäftigt: „Wenn man solches Denken an sich heranlässt, beeinflusst das auch den Heilungsverlauf negativ. So eine Verletzung kann passieren, und ich habe Glück im Unglück gehabt, denn es ist ein glatter Bruch ohne Komplikationen. Ich sauge Kraft aus der Unterstützung, die ich von allen bekomme.“

Schon jetzt freue er sich auf das erste Training mit der Mannschaft, sagt Engel. Die ersten Schritte macht er schon: Übungen gegen den Muskelabbau und zur Herstellung der Beweglichkeit. Noch ist das rechte Bein geschwollen, noch sind Schmerzen da, doch es wird besser von Tag zu Tag. „Wie es dann weitergeht, ist offen. Ich will mir keinen Druck machen durch irgendwelche Zeitpläne“, sagt Engel.

Der dritte Aufstieg mit dem VfL nach 2007 und 2010 – dazu kommt noch der mit dem FC Ingolstadt 2015 – war der emotionalste für den 30-Jährigen, der mit konstant starken Leistungen viel zum Erfolg beigetragen hat. „Dieser Freudenausbruch nach dem Sieg gegen Aalen, diese Feier, das ganze Drumherum hat gezeigt, dass der VfL ein außergewöhnlicher Club mit außergewöhnlichen Menschen ist. Und das spüre ich gerade besonders – dafür kann ich mich nur bei allen bedanken.“

Für beide ist die Saison gelaufen, der VfL Osnabrück steht als Meister und Aufsteiger fest. Hansa Rostock ist Fünfter und will dort bleiben. Beide Clubs können also unbeschwert aufspielen im Duell am Freitagabend ab 19 Uhr an der Bremer Brücke. Die Bude wird voll werden. So oder so, werden die lila-weißen Fans ihre Elf feiern.

