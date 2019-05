Kampf um den Klassenerhalt bleibt spannend bis zuletzt

Der VfL Osnabrück ist Meister und Aufsteiger in die zweite Bundesliga. VfR Aalen steht als Absteiger fest. Mit dem Chemnitzer FC und Waldhof Mannheim sind auch zwei der vier Aufsteiger aus der Regionalliga fix. Ansonsten ist oben wie unten in der 3. Liga alles offen. Mit dem Karlsruher SC (65 Punkte), SV Wehen Wiesbaden (61) und dem Halleschen FC (60) kämpfen drei Spieltage vor Saisonende drei Teams um den direkten Aufstieg, beziehungsweise den Relegationsplatz.

Noch packender ist es im Kampf um den Klassenerhalt. Mindestens acht Mannschaften müssen sich mehr oder wenige große Sorgen machen, dem VfR Aalen in die Regionalliga zu folgen – geht man davon aus, das 45 Zähler für den Ligaverbleib reichen. Die Sportfreunde Lotte weisen derzeit 40 Punkte auf, stecken also mitten drin im Abstiegskampf. Am Samstag wartet mit dem SV Wehen Wiesbaden ein Gegner, für den es im Aufstiegskampf auch noch um alles geht. Zudem haben die Sportfreunde die zurückliegenden fünf Heimspiele allesamt verloren.

„Das ist eine Bilanz, die geht gar nicht", bemängelt Trainer Ismail Atalan . Er appelliert an die Anhänger, die Mannschaft nach Kräften zu unterstützen, um endlich wieder etwas Zählbares einzufahren. „Wehen hat den vielleicht besten Kader der Liga und kann jederzeit problemlos Ausfälle kompensieren“, weiß der SFL-Coach. „Aber auch die haben Schwächen. Gemeinsam mit unseren Fans können wir es schaffen und endlich wieder etwas im eigenen Stadion punkten.“ Ein Sieg wäre schließlich die halbe Miete im Kampf um den Klassenerhalt.

Insgesamt ist die Tendenz der vergangenen zehn Spiele bei den Sportfreunden bei zwei Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen negativ. Beim 0:0 am Samstag gegen Hansa Rostock hat Atalan allerdings einen Aufwärtstrend erkannt. „Auch im Training untermauern die Spieler, dass sie wollen“, erklärt der 39-Jährige. „Der Teamgeist ist intakt, jeder einzelne identifiziert sich voll und ganz mit Lotte, ist willig, alles für den Verein zu geben. Im Zusammenspiel mit den Fans, die wir für den Klassenerhalt brauchen, bin ich mir sicher, dass wir es packen werden.“

Erheblich bedrohlicher ist die Entwicklung der Spielvereinigung Unterhaching, die seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen und in 2019 erst vier Tore erzielt hat. Nicht viel erfreulicher ist die jüngste Bilanz von Fortuna Köln. Die Rheinländer gewannen letztmals am 9. März mit 2:1 bei SF Lotte, fuhren danach zwei Niederlagen und drei Niederlagen ein. Der TSV 1860 München weist zwar schon 44 Zähler auf, schwächelte bei zuletzt vier Pleiten in Serie aber auch. Nach oben geht es dagegen für den FC Carl Zeiss Jena. Der schien vor sechs Wochen als Absteiger festzustehen, fuhr seitdem aber zwei Unentschieden und zuletzt vier Siege in Folge ein.

Fest steht, bei vier Absteigern bleibt der Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga bis zum Abpfiff des letzten Spieltages spannend.

Restprogramm der Kellerkinder

12. 1860 München43:41 44

Tendenz: N - S - S - N - S - U - N - N - N - N

- FSV Zwickau (A)

- Fort. Köln (H)

- CZ Jena (A)

13. Spvgg. Unterhaching46:41 42

Tendenz: N - N - U - U - N - U - N - N - U - N

- Kaiserslautern (A)

- SF Lotte (H)

- VfL Osnabrück (A)

14. Eintr. Braunschweig44:51 41

Tendenz: U - U - U - S - S - U - N - U - S - U

- Aalen (A)

- Halle (A)

- Cottbus (H)

15. SF Lotte30:40 40

Tendenz: S - N - U - N - N - N - N - S - N - U

- Wiesbaden (H)

- Unterhaching (A)

- Würzburg (H)

16. Carl Zeiss Jena40:53 40

Tendenz : U - N - U - N - U - U - S - S - S - S

- Würzburg (H)

- Meppen (A)

- 1860 München (H)

17. SGS Großaspach30:35 39

Tendenz: U - U - N - U - S - N - S - U - N - U

- Karlsruhe (A)

- Zwickau (H)

- Köln (A)

18. Energie Cottbus46:55 38

Tendenz: S - S - N - U - N - S - N - U - S - N

- Uerdingen (A)

- Aalen (H)

- Braunschweig (A)

19. Fortuna Köln35:58 38

Tendenz: U - S - U - U - U - N - U - N - U - N

- Meppen (H)

- 1860 München (A)

- Großaspach (H).