Mit der SG Burgsteinfurt läuft nämlich das Tabellenschlusslicht der Bezirksliga in Ölberghalle auf.

„Während für uns ein Punkt reichen würde um den Aufstieg in die Landesliga rund zu machen, würde das für Steinfurt den sicheren Abstieg bedeuten. Deswegen erwarte ich auch eine harte umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften versuchen ihre Ziele zu erreichen“, warnt der TVK-Coach. „Im Hinspiel in Steinfurt sahen wir nicht ganz so gut aus und haben glücklich gewonnen, deswegen ist Respekt angebracht, zumal der Gegner mit dem Rücken zur Wand steht.“

Der TVK ist seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen. „Und das wollen wir auch bleiben , ich erwarte eine volle Halle und super Stimmung“, so Schulte, der voll auf Sieg setzt.