Für die Zuschauer hat der Verein ein attraktives Programmpaket mit großer Landmaschinenausstellung auf 3000 Quadratmetern, Ponyreiten, Hüpfburg und Sandkästen geschnürt, das das spannende Reitsportprogramm ergänzt.

Die Vereinsmitglieder sind mit Hochdruck in den Vorbereitungen, damit Sportler und Zuschauer optimale Bedingungen vorfinden. Durch die Verlagerung des Hauptplatzes und des Bewirtungsbereiches an eine zentrale Position sind die Zuschauer sowohl der Spring- als auch Dressurdisziplinen noch dichter am Geschehen und können Prüfungen wie auch Prüfungsvorbereitungen hautnah miterleben.

In Dressur- und Springprüfungen von Einsteiger- bis zur höchsten Klasse werden sich die Reiter/innen messen. Das Nennergebnis ist mit über 2000 Starts so überwältigend, dass der Turnierbeginn kurzfristig vorverlegt werden musste. Bereits am Donnerstag steigen mittags die ersten Springrüfungen der Klassen L und M. Der Freitag steht in der Dressur neben Prüfungen bis zur höchsten Klasse S auch im Zeichen der Nachwuchspferde, die in Dressurpferdeprüfungen präsentiert werden. Zu den sportlichen Highlights zählen am Samstag Sichtungsprüfungen Dressur und Springen zum Westfälischen Nachwuchschampionat und die Dressurprüfung Klasse S Prix St. Georges. Am Sonntag werden sich bereits am Morgen wieder die Springreiter der höheren Klassen einfinden und sich in einem Springen der Klasse M mit steigenden Anforderungen an atemberaubende Hindernishöhen herantasten.

Den Höhepunkt bildet in dieser Disziplin der Große Preis von Lienen, ein S*-Springen mit Stechen am Sonntag. Nicht fehlen wird auch der Nachwuchs - bei Pferden und Reitern. Am Sonntag ab 11 Uhr steigt der Westfälische Züchterfrühschoppen. Es zeigen sich tolle Fohlen erstmals vor großem Publikum - eine Show, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und natürlich freuen sich auch die jüngsten Reiter/innen auf große Unterstützung des Publikums, wenn sie ihr Können beim Reiten um den Wilhelm-Holtkamp-Pokal oder perfekt herausgeputzt in der Führzügelklasse zeigen.“