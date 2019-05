Frauen-Bezirksliga

DHG Ammeloe/Ellewick - HSG Hohne /Lengerich

Mit einem knappen Sieg gegen Schlusslicht Nordwalde hatten sich die HSG-Damen in die Osterpause verabschiedet. Am Sonntag (18 Uhr) sind die Lengerichrinnen zu Gast bei der DHG Ammeloe/Ellewick (Hinspiel: 23:27). Bei erfolgreicher Revanche könnte das Suhre-Team bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten herankommen. „Wir müssen etwas Zählbares mitnehmen, um ganz sicher zu gehen“, so der HSG-Coach. Bei der HSG fällt jedoch nahezu der komplette Rückraum aus. Zudem fehlt Annika Bücker wegen einer Fußverletzung – ein Andenken an das Nordwalde-Spiel.

Männer-Bezirksliga

Eintracht Hiltrup - HSG Hohne/Lengerich

Nach dem Saisonhöhepunkt gegen Kattenvenne geht es für die Handballer der HSG Hohne/Lengerich am vorletzten Spieltag zurück in den Ligaalltag. Letztmalig auswärts antreten muss die HSG am Samstagabend in Hiltrup. Der TuS lieg einen Rang und einen Punkt vor der HSG (10.). Mit einem Sieg würden die Lengericher den TuS überholen. „Wichtig wird sein, dass wir hinten sowie vor allem vorne aggressiv, aber fair unsere 1:1-Situationen annehmen und Durchbruchräume erzeugen“, fordert Trainer Daniel Bieletzki, der wieder nur einen ausgedünnten Kader zur Verfügung hat.