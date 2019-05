Während der Abstieg von Schlusslicht Teuto seit einer Woche besiegelt ist, haben die Blau-Weißen aus der Zementstadt noch theoretische Chancen. Bei einer Niederlage sind aber auch sie nicht mehr zu retten. Ohnehin haben beide Clubs mit den Planungen für die Kreisliga A in der kommenden Saison bereits begonnen.

Und noch eins vereint beide. „Wir wollen uns bis zum Schluss so gut es geht verkaufen“, sagen die Coaches Pascal Heemann (SCP) und Reinhald Wiesch (Teuto). Vor allem Lengerich ist auf Wiedergutmachung aus nach drei heftigen Klatschen in den vergangenen fünf Partien (1:4, 1:10, 1:7). Dem gegenüber steht ein 2:1-Erfolg gegen SV Wilmsberg. „Das zeigt, dass durchaus Qualität in der Truppe steckt“, meint Heemann. Er hat allerdings auch erkannt, dass bei seinen jungen Spielern ein Schuss Resignation mitspielt. Seit dem sechsten Spieltag nehmen die Preußen einen Abstiegsrang ein. „Da fehlt einfach der Glaube an das eigene Können. Bei einem Rückstand gehen die Köpfe nach unten, dann geben die Jungs zu früh auf.“ Zwar besteht für die Preußen rein rechnerisch die Chance auf den Klassenerhalt, allerdings glaubt niemand wirklich noch daran.

Der SV Teuto hat sich bereits mit dem Abstieg abgefunden. 14 Niederlagen in Folge haben die Grün-Weißen kassiert, ließen sich dabei aber nie abschlachten. Die Differenz betrug jeweils höchstens drei Treffer. Ein Sieg in den ausstehenden vier Begegnungen wäre allerdings wünschenswert. Das ist schon unser Ziel“, meint Wiesch. „Der Wille und die Bereitschaft bei den Jungs ist vorhanden." Allerdings muss er wieder improvisieren. Neben den bekannten Ausfällen müssen morgen Benedikt Büscher und wohl auch Philipp Stockmann passen.

Bei den Preußen müssen Lansana Kaba, der nach seinem Bänderriss nächste Woche wieder ins Training einsteigen wird, und Gianluca Hoge (Fuß angebrochen) weiter zuschauen.