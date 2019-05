BSV Brochterbeck will im Stadtduell gegen TGK Tecklenburg dreifach punkten

Die beiden direkten Duell sind absolviert, in der Kreisliga A kommt es an den verbleibenden vier Spieltagen zu einem Fernduell um die Meisterschaft. Die besten Karten hat weiterhin der aktuelle Spitzenreiter SC Halen , der am Sonntagnachmittag um 15 Uhr bei Falke Saerbeck gastiert. Mit nur einem Zähler Rückstand folgt der SC Hörstel, der am Sonntag (15 Uhr) beim SV Büren zu Gast ist. Auch alle weiteren Begegnungen des 27. Spieltages werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen, unter anderem das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsderby zwischen dem abstiegsgefährdeten BSV Brochterbeck und dem TGK Tecklenburg.

BSV Brochterbeck - TGK Tecklenburg

Binnen 20 Minuten verspielte der BSV am vergangenen Wochenende beim 5:5 in Dreierwalde einen 5:2-Vorsprung und damit einen Big-Point im Abstiegskampf. Noch am Montag herrschte großer Frust im BSV-Lager, mittlerweile jedoch schöpft Trainer Gerd Voß Mut aus dem Auftritt. „Wir können stolz auf uns sein, das war eine unserer besten Saisonleistungen“, haben die Hausherren den Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben. Mit den Kobbos kommt am Sonntag der Tabellenvierte an den Kleeberg, das interessiert Voß aber nur am Rande. „Egal wo der Gegner steht, wir müssen jetzt Punkte holen“, weiß der Coach um die Brisanz der Lage. Um gegen Tecklenburg eine Chance zu haben, müsse man vor allem Isuf Asllani stets im Blick haben, überhaupt sieht der Übungsleiter die Qualität beim Kontrahenten im Offensivspiel. „Es ist ein Derby vor vielen Zuschauern, da können wir was ausrichten“, glaubt Voß an eine Überraschung. Bis auf Oliver Ventker stehen ihm dabei alle Mann zur Verfügung.

SC Dörenthe -VfL Ladbergen

Ohne den gesperrten Pinto sowie die verhinderten Dominik Klaas und Florian Nowakowski geht der DSC ins Duell mit dem VfL. Beim Gegner schätzt Dörenthes Trainer Ralf Scholz vor allem deren Qualitäten im Spiel nach vorne, auch wenn Ladbergen ohne Flamur Zeciri auskommen muss. „Es überrascht mich, dass sie soweit unten stehen“, hatte Scholz dem VfL durchaus mehr zugetraut. Was sich der Mann an der Seitenlinie wünscht, ist endlich mal wieder ein „überzeugender Heimsieg“.

Falke Saerbeck - SC Halen

Die Saison der Falken verläuft einfach nicht nach Wunsch, auch die 0:1-Pleite zuletzt in Hörstel war höchst unglücklich. Gegen den SC Halen nimmt die Althaus-Elf einen neuen Anlauf für eine Überraschung zu sorgen, der ganze Druck lastet dabei auf den Schultern des Aufsteigers, der sich im Titelrennen eigentlich keinen Ausrutscher erlauben darf. Das Hinspiel entschied der Spitzenreiter aus Halen knapp mit 2:1 für sich.

SV Büren - SC Hörstel

Hörstels Spielertrainer Mirco Heger vermisst aktuell „den unbedingten Willen in Training und Spiel, wirklich aufsteigen zu wollen“. So habe seine Elf auch beim 1:0 gegen Saerbeck zuletzt erst nach der Pause das Potenzial abgerufen. „Gegen Büren erwarte ich, dass wir von Minute eins an zeigen, dass es für uns um etwas geht“, erwartet Heger „mehr Feuer“.

Eintr. Mettingen - Westf. Hopsten

Neun Siege aus elf Partien bei nur einer Niederlage - Die Bilanz von Eintracht Mettingen in der Rückrunde ist titelreif. Vier Zähler haben die Hausherren nur noch Rückstand auf Halen, deren drei auf den SC Hörstel. „Mal gucken, wofür es am Ende reicht. blickt Trainer Christian Loetz den kommenden Spielen gelassen entgegen. Gegen Hopsten möchte er den nächsten Dreier einfahren.

Schwarz-Weiß Esch -Brukt. Dreierwalde

Die zwei Niederlagen zuletzt nehmen die Escher gelassen hin. „Es ändert nichts daran, dass wir eine hervorragende Saison spielen“, sagt Co-Trainer Stephan Meyer.

Ibbenbürener SV II - SV Halverde

Die Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt erscheint für die Reserve der ISV recht komfortabel. Mit 35 Zählern hat der Aufsteiger bei noch vier zu absolvierenden Spielen zehn Zähler Vorsprung auf den Viertletzten SV Halverde. Doch ISV-Trainer Stefan Gütt warnt: „Wir brauchen noch einen Zähler.“

Eintr. Mettingen II - Arm. Ibbenbüren II

In den vergangenen Wochen hatte er immer wieder versucht, den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen, am Sonntag zählt für Arminia-Trainer Dirk Sterthaus nur ein Sieg. „Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann haben wir in der Liga auch nichts zu suchen“, sagt er.