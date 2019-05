SF Lotte setzt gegen SV Wehen Wiesbaden auf Offensive

Klar ist, egal wie die Partie ausgeht, entschieden wird sowohl im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz wie im Abstiegskampf noch nichts. Einen klaren Fingerzeig wird die Partie aber sicher liefern. Wenn die Sportfreunde Lotte am Samstagnachmittag ab 14 Uhr im Frimo-Stadion den SV Wehen Wiesbaden empfangen gilt für beide dennoch „verlieren verboten“.

Sollten die Gäste leer ausgehen und zeitgleich der Karlsruher SC (65 Punkte) gegen Großaspach gewinnen, ist der KSC als sicherer Zweiter aufgestiegen. Um den dritten Rang streitet sich der SVWW (61) mit dem Halleschen FC (60), der am Samstag Preußen Münster erwartet und an den Hessen vorbeiziehen könnte.

Noch spannender ist es im Kampf um den Klassenerhalt. Neben dem bereits abgestiegenen VfR Aalen müssen sich noch acht Mannschaften Sorgen machen. Mitten drin stecken die Sportfreunde Lotte, die mit einem Zähler Vorsprung über dem Strich stehen, von allen Kandidaten aber auch das schwerste Restprogramm haben. „Mit zwei Siegen sind wir durch“, rechnet Trainer Ismail Atalan vor und würde die ersten drei Zähler liebend gern schon heute einfahren. Er weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe.

Während Lotte mit Großaspach die schwächste Offensive aufweist, stellt Wehen Wiesbaden den besten Angriff. Allerdings wird der mit 15 Treffer erfolgreichste Wehener Manuel Schäffler wie auch Kapitän Sebastian Mrowca gelbgesperrt fehlen. Das ist für Ismail Atalan jedoch unerheblich: „Wehen hat für mich den stärksten Kader der 3. Liga. Die können ohne Probleme auf jeden Ausfall reagieren." Womit er Recht haben dürfte. Dabei ist wieder Daniel-Kofi Kyereh, der zuletzt gegen Kaiserslautern wegen der fünften Verwarnung hatte zuschauen müssen. Und der hat bereits 14 Mal getroffen.

Trotz der Klasse des Aufstiegskandidaten lässt sich Atalan nicht bange machen: „Auch Rostock hat einen starken Angriff. Da haben wir kaum etwas zugelassen. Mental ist die Mannschaft in der Lage, die gleiche Leistung abzurufen. Jeder weiß, dass wir es selbst in der Hand haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Und dazu ist jeder bereit.“ Atalan spricht von „emotionalen Wochen“, die nun auf sein Team zukommen: „Wir müssen wieder eine mentale Widerstandsfähigkeit zeigen und das Glück erzwingen, das uns zuletzt so häufig gefehlt hat. Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist.“

Dabei ist davon auszugehen, dass der 39-Jährige eine ähnlich offensive Variante wählt wie in Rostock. „Vielleicht sogar noch einen Tick offensiver“, verrät Atalan. Das heißt nicht, dass er noch mehr Stürmer auf den Platz beordern will. „Wir werden den Gegner vielleicht ein wenig früher attackieren“, lässt er durchblicken. Und sollte Wehen wie vor einigen Wochen Karlsruhe plötzlich eine defensive Marschroute vorgeben, „dann sind wir auch darauf vorbereitet“, verspricht der SFL-Trainer.

Er muss weiterhin auf Michael Schulze und Tim Wendel (Muskelfaserriss) verzichten, für den die Saison beendet ist. Auch Jules Reimerink, der sich im Training das Knie verdreht hat, muss passen. Ein Einsatz von Lars Dietz bleibt bis zuletzt offen, nachdem der defensive Mittelfeldspieler am Mittwoch hatte das Training abbrechen müssen. Dabei ist auf jeden Fall Paterson Chato nach abgesessener Gelbsperre. Dass der 22.-Jährige zur neuen Saison zum SV Wehen Wiesbaden wechselt, ist für Ismail Atalan dabei absolut nebensächlich.

SF Lotte: Kroll - Langlitz, M. Rahn, Straith, Al-Hazaimeh - L. Dietz, Chato, J. Hofmann - Jovic, Wegkamp, Karweina

SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Gül, Wachs - Lorch, Titsch Rivero - Shipnoski, Schönfeld, Dittgen - Kyereh

Anstoß: Samstag, 4. Mai (14 Uhr, Frimo-Stadion).

Schiedsrichter: Benjamin Cortus, (37, Röthenbach).

SFL-Gelbsperren drohen : Straith (4), Oesterhelweg (4), Karweina (4).

Nächstes SFL-Spie l: Samstag, 11. Mai (13.30 Uhr, Alpenbauer-Sportpark), bei Spielvereinigung Unterhaching.