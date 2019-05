Sportfreunde Lotte: Neuer Sportdirektor soll her

Wie geht es weiter bei den Sportfreunden Lotte? Diese Frage konnte oder wollte gestern niemand beantworten. Nachdem der komplette Vorstand und Aufsichtsrat am Montag lange getagt hatten, ist noch keine wirkliche Entscheidung gefallen. Am Dienstag saßen sie erneut beisammen, heute ebenso. Spätestens am Wochenende sollen erste Beschlüsse kund getan werden.

Klar ist aber schon jetzt, dass ein neuer Sportlicher Leiter eingestellt werden soll. Diesen Posten hatte bisher Manfred Wilke inne. Der gilt seit Jahren als der große Macher, aber auch als knorriger Einzelgänger, der in puncto Trainerverpflichtung und Kaderplanung in der Vergangenheit immer wieder Alleingänge gestartet hat. Und genau da hat Wilke zuletzt mehrmals daneben gelegen.

Das verdeutlicht der dritte Vorsitzender Sven Westerhus gegenüber dem WDR in der „Lokalzeit Münsterland“ am Montagabend: „Wir brauchen jemanden, der noch enger die Profis begleitet und die Vereinsinteressen im Profibereich deutlich besser und strenger vertritt. Wir müssen alles hinterfragen. Kaderplanung und Trainerauswahl waren zuletzt nicht gut.“

„ Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns so aufzustellen, dass wir in der Regionalliga eine gute Rolle spielen können. Aber ohne Manfred Wilke soll es nicht gehen Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns so aufzustellen, dass wir in der Regionalliga eine gute Rolle spielen können. Aber ohne Manfred Wilke soll es nicht gehen “ Vorsitzender Ulrich Saatkamp

Gibt es innerhalb des Vereins also Bemühungen, Manfred Wilke ganz herauszukegeln? „Nein, ganz und gar nicht“, stellt Vorsitzender Ulrich Saatkamp klar. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns so aufzustellen, dass wir in der Regionalliga eine gute Rolle spielen können. Dass dabei alles auf den Tisch kommt und auch der Posten des Sportlichen Leiters hinterfragt wird, ist doch klar. Aber ohne Manfred Wilke soll es nicht gehen.“ Seinen Platz im Aufsichtsrat wird Wilke, der an den Gesprächen teilgenommen hat, auf jeden Fall behalten. In wie weit er künftig Einfluss auf den sportlichen Bereich nehmen kann, gilt es zu klären. Ein neuer Sportdirektor dürfte sich kaum bevormunden lassen. Wilke als Tippgeber in beratender Funktion ist aber denkbar. Schließlich ist er bestens vernetzt und hat hervorragende Kontakte. Die Frage ist nur, ob der 68-Jährige da mitspielt. Zu erreichen war er gestern nicht.

So oder so, schleunigst geklärt werden muss die Trainerfrage wie auch die Kaderzusammenstellung. Ismail Atalan ist hier stark involviert. Er ist derzeit in Doppelfunktion als Trainer und Manager im Einsatz und führt Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Nicht ausgeschlossen, dass er diese Personalunion noch eine Weile fortführt.

Trainingsauftakt am 21. Juni

Es spricht also einiges dafür, dass Atalan sowie Co-Trainer Joe Laumann und Tim Gorschlüter als Teammanager und Scout am Autobahnkreuz weitermachen. Um einen neuen Kader auf die Beine zu stellen, bleibt aber nicht viel Zeit. In vier Wochen geht es bereits wieder los mit der Saisonvorbereitung. Am 19. und 20. Juni steht ein Laktattest an, die erste Trainingseinheit ist für Freitag, 21. Juni, geplant. Bis dahin soll das Gros des Kaders stehen. Auszugehen ist davon, dass Spieler wie Matthias Rahn, Jaroslaw Lindner, Tim Wendel, Alexander Langlitz und Jeron Al-Hazaimeh bleiben werden. Auch Jonas Hofmann hat Bereitschaft signalisiert, in der Regionalliga zu spielen. Steve Kroll, Noah Awassi, Gerrit Wegkamp, Jules Reimerink, Toni Jovic, Sinan Karweina, Danny Breitfelder haben zwar einen Vertrag bis 2020, der aber nicht unbedingt für die Regionalliga gilt, also aufgelöst werden kann.

„Egal was passiert, wir müssen ganz schnell handeln“, sagt Ismail Atalan. „Wir müssen uns neu formieren und kluge Entscheidungen treffen. Dafür müssen wir alle zusammen-arbeiten.“ Saisonstart in der Regionalliga ist am 27./28. Juli. Da mit Fortuna Köln und SF Lotte zwei Absteiger-Clubs in der West-Staffel spielen, geht die mit 19 Vereinen ins Rennen.