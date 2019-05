Die Sportfreunde Lotte so ganz ohne Manfred Wilke ? Undenkbar. Er hat aus dem kleinen Dorfclub einen Profiverein gemacht, der bundesweit Schlagzeilen geschrieben hat. Ohne ihn hätte Lotte niemals in der 3. Liga gespielt. Er ist ein Macher, bei dem Jahrzehnte lang alle Fäden zusammengelaufen sind. Ohne ihn ging und geht nichts beim Club vom Autobahnkreuz.

Aber er hat auch Fehler gemacht, gravierende Fehler. Insbesondere in den beiden vergangenen Jahren hat er kein glückliches Händchen bewiesen, wollte sich aber auch nicht reinreden lassen.

Seit dem Abschied von Ismail Atalan im Juli 2017 wurden sieben Trainer geheuert, die meisten wenig später wieder gefeuert. Über 30 Neuzugänge wurden zeitgleich verpflichtet. Von wenigen Ausnahmen abgesehen waren keine echten Verstärkungen dabei. Immer wieder eckte Wilke zudem mit seiner knorrigen Art an.

Den Vorwurf, zu oft mit den Personalplanungen daneben gelegen zu haben, muss sich Manfred Wilke gefallen lassen. Deshalb ist es richtig, einen neuen Sportlichen Leiter einzustellen und die Kompetenzen auf mehrere Schultern zu verteilen. Das hätte der Verein schon früher machen müssen. Überlegungen diesbezüglich gab es immer wieder.

Auf ihn ganz zu verzichten, wäre indes fatal. Kein anderer hat soviel Herzblut in diesen Verein gesteckt, hat soviel Insiderwissen, Kontakte und Beziehungen wie Manfred Wilke. Ein Neustart „Volle Lotte“ in der Regionalliga ist nur mit dem langjährigen Macher vorstellbar – in welcher Funktion auch immer.