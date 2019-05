Leichtathletik: Wettkampf in Olfen

Lengerich -

Der jüngere Leichtathletik-Nachwuchs des TV Lengerich eröffnete die Freiluftsaison am Samstag in Olfen. Die Veranstaltung fand bei optimalem Wetter statt. Am Start waren auch zehn Athleten des TV Lengerich, die einige neue Bestzeiten aufstellten.