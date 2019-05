Im ersten Durchgang am Vormittag konnte sich Malina Mahnig den zweiten Platz hinter Birte Maneke aus Ladbergen erturnen. Für sie war wieder einmal der Stufenbarren das beste Gerät, wo sie mit 16,3 Punkten die Tageshöchstwertung in der Altersklasse der 13-jährigen erhielt.

Im Jahrgang 2011 verpasste Jill Haudek einen Platz auf dem Treppchen nach einem Sturz am Schwebebalken nur knapp. Sie musste sich mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Ihre Freundin Lisann Wiethölter belegte in dieser Wettkampfklasse Platz sieben.

Im zweiten Durchgang am Nachmittag holte dann Samantha Stolz eine weitere Silbermedaille für den TVL. Gold verfehlte sich nur um 0,1 Punkte. Das ging an Mathilda Meyer von der gastgebenden Kunstturnschule Mettingen ging. In der Altersklasse der elfjährigen konnte sie ihre beste Leistung am Boden zeigen, wo sie mit 15,4 Punkten die zweithöchste Wertung erhielt. Einen Sturz am Balken konnte sie damit leider nicht wettmachen.

Lotta Groppe hatte sich im Jahrgang 2007 nach einem doch recht missglückten Auftritt am Schwebebalken keine Hoffnung auf eine vordere Platzierung mehr gemacht. Da sie an den anderen Geräten aber dann viele Punkte erturnen konnte, reichte es dennoch für einen tollen vierten Platz. Auch für Frieda Minneker reichte es mit Platz neun für die Top Ten.