Am Samstag traf die Mannschaft um Kapitän Maximilian Gansler zunächst auf TuS Eintracht Oberlübbe. Eine sehr gute Deckungsleistung verlieh den JSG-Jungs das nötige Selbstvertrauen um einen 24:20-Sieg einzufahren. Im Zweiten Spiel wurde die SG Ruhrtal mit 30:24 bezwungen, hier konnten Cerrah Kaya und Co. mit schönem Tempo und vielen Angriffen über die zweite Welle glänzen.

Den Auftakt am Sonntagmorgen verschlief die Mannschaft gegen den späteren Turniersieger Lenzinghausen-Spenge komplett und musste in eine hohe 9:27 Niederlage einwilligen. Am frühen Nachmittag stand dann das Finale Spiel um Platz zwei gegen PSV Recklinghausen an. Allen Beteiligten war anmerken, das vier Spiele über 50 Minuten binnen zwei Tagen doch arg an die Substanz gingen. Die JSG-Jungs um den hervorragend aufgelegten Tim Wiemann im Tor stellten jedoch eine sichere Deckung und machten ein paar Fehler weniger als der Gegner und konnten so einen verdienten 23:17-Sieg und den zweiten Turnierplatz feiern.

„200 Minuten Handball in zwei Wochen ist schon ein Brett, für dieses Turnier hatten wir aber mit Tim Wiemann im Tor einen bomben Rückhalt und wir waren die Mannschaft die am Ende die meisten Kraftreserven hatte“, lautete die durchweg positive Analyse der Trainer nach den Spielen. „Bedanken möchten wir uns bei allen Helfern und Eltern, die über das ganze Wochenende ein tolles Turnier für uns ausgerichtet haben.“