Birte Maneke Münsterlandmeisterin

Für den großen Wurf aus TSV-Sicht sorgte in der Wettkampfklasse 6 (Jahrgang 2006) Birte Maneke . Nach dem Sieg bei den Bezirkseinzelmeisterschaften im vergangenen Jahr setzte sie am Samstag eins drauf und gewann die Münsterlandmeisterschaft. Mit starken Leistungen am Sprung (16,40) und Balken (16,00) lief es auch am Barren (15,90) und Boden (15,80) gut. So siegte sie klar mit 64,10 Punkten und 2,10 Zählern Vorsprung und freute sich über einen weiteren Titel.

In der Wettkampfklasse 2 (Jahrgang 2010) hatte der TSV drei Nachwuchsturnerinnen gemeldet. Für Franziska Wollnik lief es richtig gut. Besonders am Barren, mit einer Wertung von 15,50 Punkten, gelang ihr eine Topübung. In der Gesamtwertung wurde sie unter 35 Teilnehmerinnen Vierte (57,30 Punkte).

Luisa Maneke gelang am Barren (15,40), eine richtig tolle Leistung. Sie erreichte 55,00 Punkte und wurde zehnte. Komplettiert wurde das tolle Mannschaftsergebnis durch Hannah Keuer. Auch sie freute sich über eine gute Barrenübung mit 14,20 Zählern. In der Gesamtwertung erreichte sie 54,50 Punkte und Rang 13.

Im Jahrgang 2009 gingen mit Sarah Meneke und Enie Schlichter zwei Nachwuchsturnerinnen aus Ladbergen an den Start. Sarah bot einen richtig guten Wettkampf und turnte an allen vier Geräten konstant.

Dennoch ragte die Bodenübung (15,00) heraus. Mit 58,00 Punkten, belegte sie den siebten Platz von 22 Turnerinnen. Auch Enie war lange gut dabei, ehe ihr am Sprung Fehler unterliefen. Gut war hingegen ihre Übung am Balken (14,20). Mit insgesamt 54,85 Punkte landete sie auf Platz 19.

In der Wettkampfklasse 4 (Jahrgang 2008) hatte der TSV mit Svea Behling eine Nachwuchsturnerin gemeldet. Auch sie war lange vorne mit dabei, ehe sie am Balken stürzte und weitere Fehler unterliefen, die ihr mindestens 2,50 Punkte kosteten.

Dafür waren ihre Übungen am Barren (15,10) und Sprung (15,00) sehr gut. Mit insgesamt 57,20 Punkten erreichte sie in der Gesamtwertung den 16. Platz von 22 Teilnehmerinnen.

In der Wettkampfklasse 5 (Jahrgang 2007) gingen vier Turnerinnen des TSV an den Start. Karina Kaul lieferte einen starken Wettkampf ab mit einer überzeugenden Sprungübung (15,30). In der Gesamtwertung landete sie mit 57,90 Punkten auf Platz fünf.

Dicht dahinter auf Platz sechs beendete Dhana Weihermann den Wettkampf. Auch sie war stark am Sprung (15,10). In der Gesamtwertung, erreichte sie insgesamt 57,20 Punkte. Pech hatte Anna Muhmann, Für sie lief es am Balken leider überhaupt nicht, was ihr den Platz auf dem Podium gekostet haben könnte. Grandios war ihre Übung am Sprung (16,00).

In der Gesamtwertung, erreichte die 56,00 Punkte, was ihr Platz zehn einbrachte. Last but not least war Lea Schreder mit Platz zwölf noch gut dabei. Auch ihr gelang eine tolle Sprungübung (15,40). In der Gesamtwertung kam sie auf 54,70 Punkte.

Die Verantwortlichen des TSV waren hochzufrieden: „Der Sieg von Birte ragt natürlich heraus, aber auch sonst haben sich die Mädels gut verkauft. Mit ein bisschen mehr Fortune, hätten wir hier sicher noch ein, zwei Podiumsplätze erringen können“, so Sportwartin Melanie Behling und Abteilungsleiterin Marina Hilgemann.