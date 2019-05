Das ist vor dem finalen Saisonspiel gegen Vorwärts Wettringen (15 Uhr) der große Unterschied zum Vorjahr. Da stieg der SCP aus der Landesliga ab, stand aber bis zum letzten Spieltag kein mal auf einem Abstiegsplatz. Erst im letzten Spiel gegen Viktoria Heiden erwischte es die Preußen eiskalt. Ein Abstieg, der durchaus vermeidbar war.

Jetzt stehen die Lengerich er vor dem nächsten Neufang, allerdings noch eine Klasse tiefer in der Kreisliga A. Schon frühzeitig war klar, dass es für die Lengerich in der nun zu Ende gehenden Saison nur um den Klassenerhalt gehen würde. So hatten Trainer, Mannschaft und Verantwortliche genug Zeit, sich auf das Unvermeidliche, das schon seit ein paar Wochen feststand, einzustellen. Am Sonntag kommt der Abstieg diesmal nicht überraschend.

SCP-Trainer Pascal Heemann , der im Herbst Sebastian Ullrich als Cheftrainer abgelöst hat, will vor dem Saisonfinale nicht groß zurückblicken und eventuell verpassten Chancen nachtrauern. Tatsächlich fehlen Stand heute den Lengerichern nur sieben Punkte bis zum ersten Nichtabstiegsplatz, da sich der VfL Wolbeck freiwillig aus der Bezirksliga zurückzieht. „Ist-Stand ist, es geht in die Kreisliga A und wir starten wieder einen Neuanfang. Beide, auch Wettringen, werden sich noch einmal vernünftig präsentieren wollen“, erwartet Heemann. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. „Das wird wieder ein lauer Sommerkick bei Bier und Bratwurst“, so Heemann, der noch einmal seinen kompletter Kader zur Verfügung hat. „Alle Mann sind an Bord“, vermeldet der Coach. „Wer am Sonntag noch präsenter ist, wird noch einmal einen Sieg mitnehmen.“

Vor dem Spiel heißt es Anschied nehmen. Chris-Cedric Jaeschke, Maximilian Thamm, Gianluca Hoge und Felix Reuther schnüren zum letzten Mal ihre Fußballstiefel für die Blauen.