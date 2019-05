Die Lienener gehen mit zwei Punkten Vorsprung in das Saisonfinale. Kurios ist aber, dass beide Kontrahenten am letzten Spieltag in Riesenbeck am Ball sind. Lienen ist zu Gast bei Teuto IV (8.) und die Westfalia bei Teuto III (11.). Gespielt wird am Sonntag zeitgleich (13.15 Uhr) auf zwei Plätzen in der Oase-Arena. Nur der Meister steigt auf, der Zweite schaut in die Röhre, ein Relegationsspiel gegen den Zweiten der B 2 entfällt, da drei oder vier Mannschaften aus der Kreisliga A absteigen. Bereits als Aufsteiger fest steht der SV Dickenberg, der schon vor einer Woche vorzeitig Meister der B 2 geworden ist.

Über das Finale in Riesenbeck haben wir mit den beiden Trainer Maik Horstkotte (SW Lienen) und Markus Sparenberg (Westfalia Westerkappeln gesprochen. Letzterer hofft dabei auf Schützenhilfe. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Auch das spricht für Lienen. Westfalia kann also nur noch jubeln, wenn Schwarz-Weiß verlieren sollte.

Das ist am letzten Spieltag sicher eine Premiere, dass beide Titelanwärter am gleichen Ort spielen. Wie gehen Sie und die Mannschaft in das Spiel rein?

Maik Horstkotte: Die Mannschaft ist schon seit längerer Zeit fokussiert und konzentriert, was auch durch zahlreiche Teilnahme am Training belegt wird. Wir gehen das Spiel genauso an wie die Spiele zuvor.

Markus Sparenberg: Es ist für uns ein Spiel wie jedes Andere. Wir fokussieren uns auf uns und gucken erst nach dem Spiel, für was es am Ende reicht.

Wer sich auch durchsetzt, Lienen ist sicher in der besseren Ausgangsposition, der „Unterlegene“ hat diesmal keine Relegation in der Hinterhand. Wie schwer ist das zu verdauen?

Horstkotte: Wenn sich zwei Mannschaften gegen Ende der Saison solch ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ist es natürlich besonders schade, dass es gerade in diesem Jahr keine zweite Chance für den Zweiten gibt. Umso interessanter werden die Partien am Wochenende.

Sparenberg: Es ist schon ärgerlich, dass es dieses Jahr kein Aufstiegsspiel gibt. Beide Mannschaften hätten nach so einer Saison eine Belohnung verdient gehabt. An der Situation lässt sich nichts ändern. Man muss es akzeptieren.

Wer jubelt am Sonntag etwa gegen 15 Uhr?

Horstkotte: Wenn wir das Spiel so angehen wie die Spiele zuvor, eigentlich wie die Spiele in der gesamten Rückrunde, gehen wir davon aus, dass es die Lienener Mannschaft und der hoffentlich zahlreiche Lienener Anhang ist.

Sparenberg: Westerkappeln!