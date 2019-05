VfL Ladbergen sichert Klasse – SV Halverde steigt ab

Durch den Bezirksliga-Abstieg von Arminia Ibbenbüren reicht der 13. Platz des kleinen HSV im Endklassement nicht für den Klassenerhalt. Am letzten Spieltag musste sich Halverde bei Brukteria Dreierwalde mit 3:5 geschlagen geben. Der VfL Ladbergen beseitigte selbst mit dem 5:1 gegen Brochterbeck letzte Zweifel.

Brukteria Dreierwalde -

SV Halverde 5:3 (2:1)

„Wir haben es in der Hinrunde vergurkt“, lautete das trockene Fazit des Halverder Mannschaftsverantwortlichen Franz-Josef Garmann zum nun feststehenden Abstieg des kleinen HSV. Mit aller Macht arbeitet Garmann nun daran, eine schlagkräftige Truppe für die Kreisliga B auf die Beine zu stellen, dabei sei erst einmal „Wunden lecken angesagt“. In Dreierwalde bewies der Absteiger noch einmal eine tolle Moral und kämpfte sich zwischenzeitlich auf ein 3:3 heran, ehe den Gästen am Ende die Kräfte ausgingen.

Tore: 1:0 M. Tepe (6.), 2:0 C. Schütte-Bruns (13.), 2:1 Stegemann (39.), 3:1 Ungruh (54.), 3:2 Cici (56.), 3:3 Kleist (72.), 4:3 Ungruh (84.), 5:3 Zumwalde (89.).

SC Hörstel -

Ibbenbürener SV 2 3:3 (1:1)

Hörstels Meistertrainer Mirco Heger und Sebastian Bruns rotierten im letzten Saisonspiel noch einmal personell durch und gaben den Akteuren Einsatzzeit, die zuletzt wenig zum Zuge kamen oder wie Jan Rosetti die Schuhe an den Nagel hängen. Die Gäste aus Ibbenbüren traten mit einigen A-Junioren an, es entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem keiner dem anderen Schaden zufügen wollte.

Tore: 1:0 Niestegge (4.), 1:1 Scherer (16.), 2:1 Niestegge (58.), 2:2 Antoine (66.), 2:3 Feldhaus (69.), 3:3 Schoo (77.).

TGK Tecklenburg -

Westfalia Hopsten 2:3 (2:2)

Mit einem „dicken Kloß im Hals“ endete für Christian Meyer die Amtszeit als Trainer bei Westfalia Hopsten und wohl auch seine Trainer-Laufbahn insgesamt. In Tecklenburg erlebte er dabei einen „richtig geilen Abschluss“, zahlreiche Hopstener hatten sich mit einem extra angemieteten Bus mit auf den Weg zu den Kobbos gemacht. Dort sahen die Besucher laut Meyer ein „typisches Spiel, in dem es für beide um nichts mehr geht“. Zahlreiche Chancen erspielten sich beide Teams, „es hätte auch komplett anders ausgehen können“, so Meyer.

Tore: 0:1 Knoop (18.), 1:1 Asllani (30.), 1:2 Pruß (37.), 2:2 Asllani (45.), 2:3 Roling (58.).

Eintracht Mettingen -

SC Dörenthe 1:2 (1:1)

Mit einem Sieg gegen Dörenthe hätte die Eintracht am Ende noch die Vizemeisterschaft eingefahren, doch die ebenfalls formstarken Dörenther machten der Heim-Elf einen Strich durch die Rechnung. Jarmo Knüppe mit dem Pausenpfiff sowie Joszef Till direkt nach Wiederanpfiff drehten den Spieß zugunsten der Scholz-Elf, nachdem Nicolas Reimann die Mettinger zuvor in der 30. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Tore: 1:0 Reimann (30.), 1:1 Knüppe (45.), 1:2 Till (49.).

SC Halen -

Schwarz-Weiß Esch 3:3 (2:2)

Gleich drei Platzverweise bekamen die Zuschauer in Halen zu sehen, dabei sei „überhaupt nicht viel Brisanz im Spiel gewesen“, gab Eschs Trainer Bruno Kitroschat nach Abpfiff zu Protokoll. In der 18. Minute hatte Halens Keeper Nico Bonkowski nach einer vermeintlichen Notbremse die Rote Karte gesehen, „die muss man nicht geben“, so Kitroschat. Mit der Überzahl konnte Esch nach Ansicht von Kitroschat allerdings nicht wirklich viel anfangen, insgesamt sei einfach die Luft raus gewesen. In der Schlussphase mussten noch ein Escher und ein Halener mit Gelb-Rot den Platz verlassen, das 3:3 sei das gerechte Resultat gewesen.

Tore: 0:1 T. Holthaus (4.), 1:1 Lahme (8.), 1:2 Lietmann (20.), 2:2 Wolff (31.), 3:2 Lahme (52.), 3:3 Dierkes (55.).

VfL Ladbergen -

BSV Brochterbeck 5:1 (1:0)

Mit einem Dreierpack verabschiedete sich Angreifer Flamur Zeciri aus Ladbergen, er wechselt zur kommenden Saison bekanntlich zum Liga-Rivalen SC Dörenthe. Nach einer Saison, in der die Ladberger zwischenzeitlich sogar um den Klassenerhalt bangen mussten und mit Andreas Habben einen neuen Trainer installierten, durfte der VfL am Ende tief durchatmen.

Tore: 1:0 Zeciri (14.), 2:0 Tenberg (53., Eigentor), 3:0 Zeciri (71., Foulelfmeter), 3:1 Schliek (72.), 4:1 Zeciri (74.), 5:1 Qoraj (77.).

Eintracht Mettingen 2 -

Falke Saerbeck 2:7 (2:3)

Gegen Saerbeck wurde noch einmal deutlich, warum der Aufsteiger aus Mettingen mit 116 Gegentoren die mit Abstand schlechteste Defensive der Liga stellt. Den Falken wurde das Toreschießen viel zu einfach gemacht, mühelos spazierte die Althaus-Elf im Tüöttensportpark zu einem 7:2-Erfolg.

Tore: 0:1 Schoppe (4., Eigentor), 1:1 Schoppe (14.), 1:2 Winkeljann (20.), 1:3 Potthoff (42.), 2:3 Fluchtmann (45.), 2:4 Teupen (46.), 2:5, 2:6 Laumann (52., 67.), 2:7 Ottmann (76.).

Arminia Ibbenbüren 2 -

SV Büren 2:2 (2:2)

Bereits am Freitagabend trennten sich der Absteiger aus Schierloh und der SV Büren 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften gingen personell arg ersatzgeschwächt ins Spiel, zwei Mal ging die DJK-Reserve in Führung, beide Male hatte der Gast aus Büren die passende Antwort parat.

Tore: 1:0 Winter (14.), 1:1 Riehemann (26.), 2:1 Dieselkämper (41.), 2:2 Schlegel (45., Foulelfmeter).