Preußen Lengerich verabschiedet vor 1:6-Pleite vier Spieler

Vierter Absteiger ist Germania Horstmar, dass freiwillig den Rückzug in die Kreisliga A Steinfurt antritt. Dadurch schaffte im letzten Moment die SG Telgte noch den Klassenerhalt als eigentlich Viertletzter.

Wie es in Lengerich Tradition geworden ist, begleiten Nachwuchsfußballer die beiden gegnerischen Mannschaften aufs Spielfeld. Diesmal genossen die D-Mädchen der Preußen , die sich drei Spieltage vor Saisonende die Kreismeisterschaft gesichert hatten, diese Ehre.

Bevor Schiedsrichter Jannik Kleideiter aus Legden die vorerst letzte Preußenpartie in der Bezirksliga anpfiff, verabschiedete SCP-Vorstandssprecher Klaus Westhoff vier Spieler. Chris_Cedric Jaeschke (ISV), Maximilian Thamm (TuS Recke), Gianluca Hoge (SVC Laggenbeck) und Felix Reuther (Studium in Düsseldorf) liefen zum letzten Mal im Preußentrikot auf.

Der anschließende Spielverlauf ist schnell berichtet. Die wesentlich motivierteren Gäste aus Wettringen führten schnell mit 2:0. Florian Kappelhoff-Rickert (16.) und Eugen Wiens (22.) waren vorm diesmal von Dominic Burbrink gehüteten Preußentor erfolgreich. Durch verwandelten Strafstoß von Gerold Laschke (39.) war endgültig die Luft raus, auch wenn Maximilian Thamm noch vor der Pause auf 1:3 verkürzen konnte. Laschke (49.) stellte kurz nach dem Wechsel den alten Abstand wieder her. Lukas Göers (63.) und Lyon Meyerring (76.) machten das halbe Dutzend voll. Die Preußen waren nur noch um Schadensbegrenzung bemüht.

„Dass Wettringen definitiv besser war, als die Preußen, das hat man gesehen“, fand Lengerichs Trainer Pascal Heemann. „Was mich an der ganzen Sache enttäuscht, ist, dass sich einzelne Spieler einfach zu schnell aufgeben. Das spricht eben schon die ganze Saison Bände bei einigen Spielern. Damit sind wir auch zu Recht abgestiegen. Auch wenn mit die Jungs ans Herz gewachsen sind, mit der Qualität haben wir in der Bezirksliga einfach nichts zu suchen.“ Jetzt sei es an der Zeit durchzuschnaufen und dann eine Mannschaft für die Kreisliga A aufzubauen.

► Tore: 0:1 Kappelhoff-Rickert (16.), 0:2 Wiens (22.), 0:3 Laschke (39. FE), 1:3 Thamm (42.), 1:4 Laschke (49.), 1:5 Göers (63.), 1:6 Meyering (76.).