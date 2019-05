Die Sechser-Einrad-Mannschaft musste als erstes Leedener Team auf die Matte. Lisa und Sofie Gattemeyer, Leona Wesselkamp, Jana Freye , Ida Völlmecke und Pia Thisys, war die Aufregung anzumerken. Die Konkurrenz war groß. Die digitale Wertung auf der Leinwand war auch eine neue Erfahrung für die jungen Sportlerinnen. So konnte schon während des Fahrens beobachtet werden, wieviele Punkte die Kampfgerichte jeweils abziehen. Die Haltung deutlich verbessert, zeigte der RSV eine gute Kür. Doch Flüchtigkeitsfehler wie das Lösen von Griffverbindungen oder zwei Stürzen führten zu Abzügen. So blieben 43,16 Punkte. Somit blieb der fünfte Platz.

Im Anschluss ging die Vierer-Mannschaft an den Start. Die Nervosität war nicht mehr ganz so hoch. Mia Schwarberg, Pia Thisys, Ida Völlmecke und Sofie Gattemeyer zeigten eine deutlich verbesserte Kür in ihrer Haltung. Sturzfrei schafften die Sportlerinnen es durch ihr Programm, bis es in der letzten Übung zu einem wahren Schreckmoment kam. Denn hier platzte der Reifen von Sofie Gattemeyer, mit so einem lauten Knall, dass wohl die ganze Halle kurzzeitig der Atem stockte. Zum Glück war nichts passiert, so dass den Vieren nur die letzte Übung fehlte. So verteidigten sie den sechsten Platz vor Hochheide. Die vorderen Plätze gingen an Lengerich und Oberaußem.