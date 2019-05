Teuto Riesenbeck - SF Lotte 1:5

Die Riesenbecker waren vor der Pause hoch motiviert. In der 15. Minute nutzte B-Juniorenspieler Harrison Dinda einen Abwehrfehler in der Riesenbecker Hintermannschaft zum 1:0. Schön herausgespielt war das 2:0 vier Minuten vor dem Seitenwechsel durch Lucas Hottenträger nach Pass von Harrison Dinda. Zwei Minuten nach dem Wechsel nutzte Hottenträger einen weiteren Deckungsfehler zum 3:0. Nach einer Ecke erhöhte Niklas Golinske in der 60. Minute per Kopf auf 4:0. In der 76. Minute verkürzte Paul Winnemöller auf 4:1. Auf Querpass von Lucas Hottenträger gelang Felix Tillmann in der 86. Minute der 5:1-Endstand.

Eintracht Mettingen - Arminia Ibbenbüren 3:0

Die Mettinger hatten mehr Ballbesitz und ließen in der Abwehr wenig zu. Für das 1:0 sorgte Mirko Baune (21.) nach einem Solo. Danach plätscherte die Partie dahin. So dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Mirko Baune auf Zuspiel von Glenn Schröer die 2:0-Führung gelang. Nach einem weiteren Konter stellte Baune in der 90. Minute auf Vorarbeit von Rene Osterbrink den 3:0-Endstand her. Die Arminen trafen mit Schlusspfiff noch den Querbalken.

Cheruskia Laggenbeck - Preußen Lengerich 9:5

Die Laggenbecker stellten nach einer 6:0-Pausenführung das Fußballspielen ein und kamen noch in Schwierigkeiten. Dabei verkürzten die Brüder Eray-Ismail (47.) und Korhan Adam (60., 63., 67.) mit einem Viererpack auf 6:4. Das Spiel war erst mit dem 7:4 in der 68. Minute durch den vierfachen Torschützen Dennis Mantler entschieden. Die Lengericher Aufholjagd zeugt aber von einer guten Moral.

Tore: 1:0 Dennis Mantler (14.), 2:0 Lars Büscher (18.), 3:0 Mantler (20.), 4:0 Niklas Kurze (30.), 5:0 Luca Bajorath (38.), 6:0 Mantler (44.), 6:1 Eray-Ismail Adam (47.), 6:2, 6:3, 6:4 Korhan Adam (60., 63., 67.), 7:4 Mantler (68.), 8:4 und 9:4 Bajorath (73., 83.), 9:5 Patrick Stolz.

TuS Recke - Westerkappeln/Velpe 3:2

Die gute kämpferische Leistung der Westerkappelner reichte nicht aus, um den einen Punkt für den Klassenerhalt sicherzustellen. Der TuS war spielerisch überlegen und hatte die besseren Torchancen. Gut herausgespielt war die Recker Führung in der zehnten Minute durch Fabian Müsse. Für den Ausgleich sorgte Bastian Dölemeyer in der 26. Minute nach einem Konter. In der 35. Minute brachte Noah Niemann die Platzherren mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel erneut in Führung. Folgerichtig war die 3:1-Führung in der 60. Minute durch Marcel Boss. In der 79. Minute brachte Dölemeyer die Gäste mit dem 3:2 nach einem Konter ins Spiel zurück. Die Recker waren in der Schlussphase aber dem vierten Treffer näher.