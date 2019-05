Am Donnerstag (Himmelfahrt) ist Lengerich Schauplatz der Kreispokalendspiele der Frauen und Männer. Als Ausrichter des Endspieltages sorgt der SC Preußen Lengerich für ein stimmiges Umfeld im Stadion an der Münsterstraße. Neben zusätzlichen Getränke- und Verpflegungsständen gibt es eine große Kaffee- und Kuchenbar. Der Verein hat ferner eine große Tombola mit attraktiven und hochwertigen Preisen vorbereitet, heißt es in einer Vereinsinfo. Lose gibt es für 50 Cent. Ab 13 Uhr steigt das Finale der Frauen ( Arminia Ibbenbüren gegen BSV Brochterbeck), ab 15.30 Uhr folgten die Männer (TuS Recke gegen ISV). Zwischen den Spielen wird die nächste Pokalrunde der Männer ausgelost.