Die männliche Handball-A-Jugend der JSG Tecklenburger Land bestritt am Wochenende ein weiteres Qualifikationsturnier für die Oberliga Teilnahme in Herford. Erster Gegner am Samstag war der TV Emsdetten . In der ersten Halbzeit waren die Jungs um Torwart Tim Wiemann überfordert und wurden vom TVE überrannt. Nach einer Umstellung hielt die JSG die Partie offener, trotzdem verlor die Kämper-Sieben mit 12:22.

Im zweiten Spiel hieß der Gegner Warendorfer SU. Die JSG kam gut ins Spiel. Dann ließ die Konzentration nach. Das bestrafte Warendorf und siegte klar mit 27:14. Gegen den Ausrichter VVFL Herford verloren die JSG-Jungs mit 11:24 trotz einer ausgleichenden zweiten Halbzeit. Im Letzten Spiel gegen Gevelsberg führte die JSG bis zur 30. Minute, ehe die Kräfte nachließen. Das Spiel endete 22:18 für Gevelsberg.

„400 Minuten Handball binnen sieben Tagen ist auch für unseren breiten Kader zu viel. Jetzt kurieren wir unsere Blessuren aus und hauen Mitte Juni beim finalen Turnier um die Verbandsliga alles raus“, so ein geschaffter Veit Kämper am Sonntagabend.

Torwart Tim Wiemann (links) hat mit seinen Paraden deutlichere Niederlagen im Turnierverlauf verhindert.

Ebenfalls an einem Fünfer-Qualifikationsturnier nahm die weibliche B-Jugend am Samstag in Nettelstedt, teil. Mit nur zehn verfügbaren Spielerinnen startete das Turnier gegen den Ausrichter und Turnierfavoriten Nettelstedt. Trotz guter Leistung verlor die JSG mit 8:21. Gegen HSG Lemgo war es eine reine Abwehrschlacht. Eine gute Torwartleistung prägte dieses Spiel. Die JSG-Mädels erreichten ein 6:6-Unentschieden. Im folgenden Nachbarschaftsduell gegen Ibbenbüren setzten sich die Mädels mit 15:14 durch. Um den zweiten Tabellenplatz und die direkte Oberliga-Qualifikation ging es im letzten Spiel gegen ASV Hamm. Die Hörnschemeyer-Sieben gab in den ersten zehn Minuten den Ton an. Dann machte der kleine Kader bemerkbar, und Hamm siegte mit 10:7. Durch die tolle Mannschaftsleistung bei diesem Turnier haben die Mädels weiterhin alle Chancen auf einen Startplatz in der Oberliga. Die verbleibenden Plätze werden bereits am nächsten Wochenende in einem weiteren Fünfer-Turnier ausgespielt.