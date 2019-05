Die Rücktrittserklärung erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand, heißt es weiter. Saatkamp bekleidete das Amt des ersten Vorsitzenden seit März 2015.

„In der über vierjährigen Amtszeit des 66-Jährigen erlebte Hans-Ulrich Saatkamp intensive und emotionale Spielzeiten der Sportfreunde und arbeitete engagiert, leidenschaftlich und immer mit sehr viel Herzblut im Verein mit. Dafür bedanken wir uns im Namen des gesamten Vereins“, wird der Aufsichtsrat der Sportfreunde Lotte zitiert.

„Es war mir an jedem Tag eine Freude und Ehre mich für diesen fantastischen Club engagieren zu dürfen“, betont Saatkamp auf der SFL-Homepage seine große Verbundenheit mit dem Verein und sichert seine Unterstützung auch für die Zukunft zu.

Zu den Höhepunkten seiner nunmehr gut vierjährigen Amtszeit gehörten ohne Zweifel der Aufstieg der Fußballer in die 3. Liga in der Saison 2015/2016 sowie die Erfolge im DFB-Pokal während des ersten Drittligajahres. Als bittersten Moment erlebte Saatkamp nach drei Jahren 3. Liga den gerade erfolgten Abstieg in die Regionalliga West.

Wer Saatkamp in das Amt des ersten Vorsitzenden folgt, ist noch offen.