TuS Recke gegen ISV: „Wir kennen uns aus dem Effeff“

TuS Recke gegen die ISV – dieses Spiel hat vor vier Jahren schon einmal mehr als 1000 Zuschauer angelockt. Seinerzeit ging es um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A, der TuS gewann dieses vorentscheidende Duell. Sportlich ist das nicht vergleichbar, aber eine ähnliche Masse Menschen könnte auch diesmal zum Spiel strömen, wenn am Donnerstag das Finale um den Kreispokal in Lengerich zwischen ebendiesen beiden Mannschaften ansteht. In einem sind sich beide Lager im Vorhinein einig: Es gibt keinen Favoriten, die Chancen stehen 50:50, die Tagesform entscheidet. Ab 15.30 Uhr stehen sich die beiden Bezirksligisten gegenüber.

Und um keine Chance der positiven Einflussnahme auszulassen, hat sich ISV-Trainer Heiko Becker im Vorhinein nicht zum Pokalfinale geäußert. Das hat er – wie in den vergangenen Wochen aus gesundheitlichen Gründen – seinem Co-Trainer Philipp Hölscher überlassen. Das habe ja gut geklappt, musste Becker schmunzeln.

Gut geklappt hat bei der ISV vor allem aber auch, den Spannungsabfall nach dem sicheren Klassenerhalt zu vermeiden. Der 5:0-Heimsieg gegen Teuto Riesenbeck und der 3:1-Auswärtserfolg in Greven waren eine gute Vorbereitung aufs Pokalfinale. „Wenn wir jetzt zwei Wochen nichts gemacht hätten, wäre das in die Hose gegangen. So hatte jeder seinen Fokus aufs Finale und wollte sich zeigen, um am Donnerstag zu spielen“, sagt Philipp Hölscher. Beim TuS Recke war die Herangehensweise aufgrund noch einiger Wehwehchen etwas anders: „Die Lage ist besser als noch vor ein paar Wochen. Wir haben etwas Dampf rausgenommen, um einige zu schonen“, so Trainer Marc Wiethölter .

Allerdings hat es bei beiden Teams den gleichen Effekt, nämlich die punktgenaue Vorbereitung aufs Endspiel, das der Saisonhöhepunkt zum Abschluss werden soll. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch, aber das zählt im Pokalfinale nicht. Wir sind heiß und wollen über die Schmerzgrenze gehen. Es gibt viele, die nie so ein Endspiel spielen dürfen“, meint Marc Wiethölter. Und auch Philipp Hölscher betont, dass vor vier Jahren, als die ISV schon einmal im Finale stand, noch nicht viele Akteure dabei waren. „Aus der Jugend kennen einige schon Finals mit vielen Zuschauern, aber ich glaube nicht, dass es für uns eine Nervensache wird. Es wird eher positiven Einfluss haben, wir werden deswegen nicht verkrampfen“, so Hölscher.

In der Bezirksliga-Saison gewann der TuS Recke das Hinspiel im Fürstenbergstadion glücklich. Den 0:2-Rückstand drehte die Wiethölter-Elf zum 3:2-Sieg. In Ibbenbüren endete die Partie 1:1-Unentschieden. Philipp Hölscher pocht daher darauf, den Platz diesmal als Sieger zu verlassen. „Wir haben noch was gutzumachen. In der Liga waren wir in beiden Spielen besser.“ Davor ist auch Marc Wiethölter gewarnt: „Wir sind auf Augenhöhe, die ISV hat eine sehr gute Rückrunde gespielt, sie sind fußballerisch eine gute Mannschaft.“ Zudem gebe es keine Geheimnisse. „Wir kennen uns aus dem Effeff“, so Wiethölter.

Personell sieht es für Recke wieder besser aus: Marvin Strotmann, Rene Heeke und Patrick Bruns sind sicher dabei, bei Kai Brönstrup, Lars Röber und Philippe Büchter gibt es Hoffnung. Sicher fehlen werden Daniel Kammerzell und Torhüter Jens Klemusch. Aufseiten der ISV ist Niklas Pollok angeschlagen, der Rest ist fit.

Der Weg ins Finale:

1. Runde

G. Schale - TuS Recke 0:6

Freilos ISV

2. Runde

Laggenbeck - TuS Recke 2:5

VfL Ladbergen - ISV 2:6

3. Runde

E. Mettingen - TuS Recke n.V. 3:2

SV Dickenberg - ISV 1:2

Halbfinale

Pr. Lengerich - TuS Recke 3:6

ISV - Arminia Ibbenbüren 2:0