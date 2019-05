Arminia Ibbenbüren gegen BSV Brochterbeck, das ist seit Jahren das Derby im Frauenfußball im Tecklenburger Land. Meist hatte die DJK aus Schierloh die Nase vorne. So auch im ersten Aufeinandertreffen in einem Kreispokalfinale. 1995 war es, da gewannen die Ibbenbürenerinnen mit 2:0. Zuletzt standen sich beide Kontrahenten vor zehn Jahren im Finale gegenüber, auch da gewann Arminia mit 3:1. Arminia und Brochterbeck sind auch die beiden Clubs mit den meisten Pokaltiteln. Der BSV holte drei Mal den Cup, die Arminia thront aber mit 17 Erfolgen weit oben.

Auch am Donnerstag in Lengerich ist ab 13 Uhr der Verbandsligist aus Ibbenbüren auf dem Papier der klare Favorit. Das schätzen auch beide Trainer, Frank Schlichter (Arminia) und Jens Hartmann (BSV), so ein. „Die Rolle nehmen wir auch an“, sagt Schlichter. Zudem habe der Pokal einen hohen Stellenwert. „Wir können uns für den Westfalenpokal qualifizieren“, so der DJK-Coach. „Aber auch auf Kreisebene wollen wir diesen Titel.“ Auf das Finale selbst bereiten sich die Armininnen so vor wie auf jedes andere Spiel. „Wir hatten aber gerade das Glück, mit unserer U 23 am vergangenen Sonntag den Gegner zu analysieren. Wir sind gut vorbereitet“, ist sich Schlichter sicher.

Die Rolle als Underdog nimmt Brochterbecks Trainer Jens Hartrmann gerne an. „Die haben einen Riesenkader und können Ausfälle leicht verkraften. Das ist eine junge und schnelle Truppe. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Herschenken will Hartmann, für den es das letzte Spiel als BSV-Coach ist. Zur neuen Saison übernimmt Andrew Celiker (bis Oktober 2018 BSV Ostbevern) das Amt an der Seitenlinie. „Verlieren würde ich nicht gerne.“ Ein Abschiedsgeschenk seiner Spielerinnen würde er nicht ablehnen. Für den BSV ist das Finale nach der am Ende noch erfolgreich zu Ende gegangenen Landesligasaison ein Extra-Bonbon. Während beim Schierloher Westfalenligisten so gut wie alle an Bord sind, stehen beim BSV hinter einigen Spielerinnen noch Fragzeichen.

„Ich hoffe, dass wir im Endspiel Werbung für den Frauenfußball machen. Denn der Frauenfußball hat sich extrem weiterentwickelt. Das wollen wir in Lengerich zeigen“, gehört DJK-Coach Frank Schlichter das Schlusswort. Dem kann sich Jens Hartmann voll und ganz anschließen.

Der Weg ins Finale:

1. Runde

SC Hörstel - A rminia Ibbenbüren kampflos

F. Saerbeck - BSV Brochterbeck 0:4

2. Runde

SC Dörenthe - BSV Brochterbeck 2:6

St. Bevergern - Arminia Ibbenbüren 1:4

Halbfinale

W. Hopsten - BSV Brochterbeck 0:1

TuS Recke - Arminia Ibbenbüren 0:1