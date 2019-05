Lengerich -

Erfolgreich waren wieder einmal die Leichtathleten des TV Lengerich. Am vergangenen Wochenende starteten mehrere Sportler in Gladbeck bei den Offenen Westfälischen Seniorenmeisterschaften und in Rheine bei den Münsterlandmeisterschaften, die in diesem Jahr vom KLA Steinfurt/Tecklenburg veranstaltet wurden.