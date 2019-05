Mit den A-Junioren der Sportfreunde Lotte, den B-Junioren der DJK Arminia Ibbenbüren, den C-Junioren des SC Preußen Lengerich , sowie den C- und D-Mädchen der JSG GW/Preußen Lengerich sicherten sich bereits fünf Teams vorzeitig den Kreismeistertitel. Bei den B-Mädchen und D-Junioren stehen die Entscheidungen noch aus.

In der B-Mädchen-Fusionsrunde der Fußballkreise Tecklenburg/Steinfurt führt Eintracht Mettingen die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung vor Arminia Ibbenbüren 2 an und kann sich den Titel mit einem Sieg am Samstag bei Matellia Metelen (5.) sichern. Die DJK Arminia 2 gastiert beim Tabellenvierten JSG Borghorst/Burgsteinfurt. Bei den D-Junioren kommt es am Samstag (13.30 Uhr) zum Herzschlagfinale zwischen Preußen Lengerich und der Ibbenbürener SV. Beide Teams führen die Tabelle punktgleich an. Die Preußen wollen sich für die unglückliche 4:5-Niederlage im Kreispokalfinale revanchieren.

Die Titelträger der A-, B-, C- und D-Junioren sowie B-Mädchen nehmen im Juni an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga teil.