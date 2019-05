Auslosung: Spannende Partien in Runde eins

Tecklenburger Land -

Zwischen den beiden Kreispokalendspielen der Frauen und Männer am Donnerstag wurde in Lengerich auch die Kreispokalrunde der Männer für die Saison 2019/20 ausgelost. Dabei kommt es gleich in der ersten Runde zu einigen interessanten Paarungen.