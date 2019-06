Nach 18:23 in Wetter ist Abstieg für TSV Ladbergen endgültig besiegelt

Ladbergen -

Die Handballdamen des TSV Ladbergen müssen nach nur einem Jahr in der Landesliga zurück in die Bezirksliga. Mit 18:23 (9:12) mussten sie sich am Sonntagn bei HSG Wetter/Grundschöttel geschlagen geben. Es war die dritte Niederlage im dritten Relegationsspiel. Somit steht der Abstieg endgültig fest.