Nachdem für die erste Mannschaft des SC Preußen Lengerich der Abstieg schon lange perfekt ist, muss nun auch die Reserve in der neuen Saison eine Klasse tiefer angreifen. Im Relegationsspiel der beiden Drittletzten der Kreisligen B1 und 2 mussten sich die Blau-Weißen am Sonntag in Halen mit 1:4 (1:1) gegen SV Dickenberg 2 geschlagen geben und steigen damit in die Kreisliga C ab.

Bitter für die Preußen: Wie die erste Mannschaft, die nach dem Abstieg vor einem Jahr aus der Landesliga den Durchmarsch durch die Bezirksliga nach unten in die Kreisliga machte, hielt sich auch die Reserve nach dem letztjährigen Abstieg aus der A-Liga nur eine Saison in der Kreisliga B.

Die Preußen waren in einem schwachen Spiel sicher nicht die schlechtere Mannschaft, wenn auch der SVD sich ein Chancenplus erkämpfte. Knackpunkt war schließlich die Rote Karte gegen Jonas Jürgen Laschtowitz wegen Handspiels im Strafraum in der 53. Minute . Eine höchst umstrittene Situation. Im ersten Durchgang hatte Lukas Guttek die Preußen in Führung geschossen, ehe Nico Heinrich für die SVD-Reserve ausglich. Als Justin Weber nach dem Platzverweis für Lengerich die Dickenberger per Strafstoß in Führung schoss, brachen alle Dämmer bei den Preußen. So erhöhten Pascal Bautz und Felix Osterbrink auf 4:1.

Tore: 1:0 Guttek (28.), 1: Heinrich (45.), 1:2 Weber (53., Handelfmeter), 1:3 Bautz (63.), 1:4 Osterbrink (73.). - Rote Karte : Laschtowitz (53., Handspiel im Strafraum).