Aus einer gemeinschaftlichen Idee der Schule und des Vereins sei eine tolle Kooperation entstanden, heißt es auf Seiten der RSG.

Die erfahrenen Trainerinnen haben es sich zum Ziel gesetzt, den Mädchen und Jungen mit Spiel und Spaß das Einradfahren beizubringen. Bei Interesse der Kinder, sind sie auch beim Training im Verein willkommen. Es sollen allerdings auch die koordinativen Fähigkeiten geschult werden, die bei vielen Kindern wenig ausgeprägt sind. Für dieses Ziel bietet das Einradfahren eine gute Grundlage. Auch Mannschaftsgefühl und Teamwork sollen gefördert werden.

Das wichtigste ist jedoch der Spaß, den alle Beteiligten teilen und der von den Trainerinnen gefördert wird. Diesem Ziel gehen die Trainerinnen mit großem Eifer und viel Freude nach. Auch die Kinder haben großen Spaß und lernen schnell dazu. Mit etwas Übung werden sie bald alleine fahren können, so dass erste Übungen ausprobiert werden können. Bis dahin wird kräftig weiter trainiert, um zu Beginn der Sommerferien erste Erfolge vorweisen zu können.

Diese gelungene Kooperation soll auch im kommenden Schuljahr fortgeführt werden. Dann eventuell für interessierte Schülerinnen und Schüler der ersten, zweiten und dritten Klassen. Wer nun neugierig geworden ist, was sich hinter dieser außergewöhnlichen Sportart verbirgt, kann montags oder freitags in der Zeit von 15.45 bis 18 Uhr beim Training in der Zweifachsporthalle Lengerich vorbeischauen.