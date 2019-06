Lengerich -

Nachdem sich die erste Mannschaft der Voltigierabteilung des Reit- und Fahrvereins Lengerich bei den Qualifikationsturnieren in Altena und Bad Oeynhausen schon Plätze an der Spitze des Starterfeldes gesichert hatten, glänzte das R&F-Team am vergangenen Sonntag mit einem weiteren Sieg bei einem Sichtungsturnier in Borgholzhausen.