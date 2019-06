Ewige Tabelle: Meister SC Hörstel erklimmt die Spitze

Tecklenburger Land -

2018/2019 – das ist DIE Saison des SC Hörstel. Nicht nur, dass die Truppe des Trainergespanns Heger/Bruns nach fast 40 Jahren wieder in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Die Blau-Weißen nutzten die Gunst der Stunde und setzten sich auch noch in der Ewigen Tabelle der Kreisliga A an die Spitze.