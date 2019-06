Dirk Altekruse bedauert es, dass das zugesagte fünfte Beachfeld aus Kostengründen in diesem Jahr noch nicht realisiert werden konnte. Erfreut ist er aber darüber, dass bei den C- und D-Cup-Turnieren – im Gegensatz zum vergangenen Jahr – wieder Punkte für die NWVV-Beachserie gesammelt werden können.

Auch in diesem Jahr wird Dirk Altekruse wieder viele Dauergäste begrüßen dürfen. Die Sportler lieben das Ambiente und die Atmosphäre am Lienener Hallen-Freibad. „Man kennt sich, zu Gast bei Freunden“, unter diesem Motto steht der Turnierreigen. Gerne hätte sich Altekruse aber etwas mehr Resonanz aus dem TE-Bereich gewünscht, sorgen die TE-Duelle doch für noch mehr „Salz in der Suppe“.

Unterstützt wird der Veranstalter TV Hohne auch diesmal von Dieter Garnholz, Vorsitzender vom Förderverein des Bades, und seinem Helferstab. Sie sorgen auch dafür, dass die Akteure gut präparierte Spielfelder vorfinden.

Insgesamt wird es an den drei Turniertagen sechs Turniere geben. Gespielt werden jeweils ein C- und D-Cup für Männer- und Frauen-Zweierteams sowie zwei Turniere für Hobby-Mixed-Zweier-Teams in den Kategorien „Hobby“ sowie „Hobby Geübte“.

Am Samstag beginnt der Turnierreigen mit den D-Cups. Im Damen-D-Cup starten zwölf Teams, darunter auch drei Teams aus dem Tecklenburger Land. Lea Kallage (SC Halen) und Lea Möllering ( SV Cheruskia Laggenbeck ), Maris und Teresa Lohmöller sowie Anneke de Boer und Anna Peters (jeweils ebenfalls vom Veranstalter TV Hohne) vertreten die TE-Farben.

Zwölf Teams kämpfen auch im Herren-D-Cup um NWVV-Punkte und Sachpreise. In zwei Teams stehen Spieler, die einem TE-Verein angehören. Patrick Bruns vom TuS Recke spielt zusammen mit Vito Pirone vom TV Jahn Rheine. Lars Kordy vom SV Cheruskia Laggenbeck zieht es mal wieder mit seinem früheren Mannschaftskollegen Stephan Heetlage vom TV Nordhorn in den „Sandkasten“. Wie auch an den folgenden Turniertagen sollen die ersten Spiele am Samstag um 10 Uhr angepfiffen werden.

Am Sonntag folgen zwei Hobby-Mixed-Turniere. Bei den „Geübten“ starten 14 Teams. Da ist gutklassiger Beach-Volleyball-Sport zu erwarten. Auch in der anderen Kategorie, in der 13 Teams starten, stehen spielstarke Akteure auf den Spielfeldern. Einige haben viel Erfahrung im Hallen-Volleyball und haben da auch schon höherklassig gespielt. Aus dem TE-Bereich sind mit dabei Doris und Thomas Veit vom SV Dickenberg; Saskia Veit vom SV Dickenberg, die mit Till Hufschmidt vom TV Jahn Rheine spielen wird; Nora Altekruse vom TV Hohne, die auch in diesem Jahr mit Florian Müller von Blau Weiß Hollage ins Rennen gehen wird.

Noch besser dürfte das Niveau am Montag bei den C-Cup-Turnieren sein. Immer wieder staunen die Zuschauer, wie es möglich ist, dass es mit nur zwei Akteuren in jeder Mannschaft so lange Ballwechsel geben kann. Da wird kaum ein Ball verloren gegeben, spektakuläre Abwehraktionen, aber auch die Duelle am Netz faszinieren die Beobachter.

In der Damen-Konkurrenz wollen zwölf Teams NWVV-Punkte sammeln. Zum Starterfeld gehören drei Spielerinnen aus dem Tecklenburger Land: Maris und Teresa Lohmöller vom TV Hohne und Nora Altekruse vom TV Hohne, die zum wiederholten Mal mit Bianca Hummelt vom TSC Münster Gievenbeck angreifen will.

Parallel läuft am Montag der Herren-C-Cup. Hier kämpfen zwölf Teams um die besten Platzierungen. Teams mit TE-Beteiligung gibt es leider nicht.