Brochterbeck -

Der Chef wird zum Co und der Co wird zum Cheftrainer. Auf der Bank des Fußball-A-Liga-Absteigers BSV Brochterbeck gibt es einen Rollentausch: Marcus Sprekelmeyer, bisheriger Assistent, übernimmt den Part von Gerd Voß, der in den vergangenen zwei Jahren hauptverantwortlich am Kleeberg war.