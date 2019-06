Neue Gegner für den TTC Lengerich

Mit fünf neuen Gegnern bekommen es Westfalia Westerkappeln und Cheruskia Laggenbeck in der neuen Saison in der Tischtennis-Landesliga zu tun. Aus der Verbandsliga kommen die Absteiger Westfalia Kinderhaus und Union Lüdinghausen II, die die beiden letzten Plätze belegt haben. Aufsteiger sind die Bezirkliga-Meister SuS Stadtlohn und TB Burgsteinfurt II. Außerdem wurde der TV Borken als Vierter der Staffel 7 in die Staffel 3 umgesiedelt.

Kein Wiedersehen gibt es für die hiesigen Landesligisten in der am 29. August beginnenden Spielzeit mit TTV Preußen Lünen und TTC Werne, die der Staffel 2 zugeordnet wurden. Dreimal müssen sie demnächst in den Kreis Borken nach Stadtlohn, Merfeld und Borken fahren. Ebenso oft geht es für die beiden ranghöchsten TE-Vertretungen zu Vereinen aus Münster. Aus dem Kreis Warendorf stammt nach dem Aufstieg des SV Neubeckum nur noch der letztjährige Tabellensechste Warendorfer SU.

Keine großen Veränderungen warten auf den TuS Recke und TTV Mettingen in der Bezirksliga 3. Mit Landesliga-Absteiger SuS Neuenkirchen sowie Germania Hauenhorst und DJK Blau-Weiß Greven II aus der Bezirksklasse wurden der Staffel 3 lediglich drei neue Teams zugewiesen. Von den zwölf Mannschaften gehören sieben dem Kreisverband Steinfurt und fünf dem Kreis Münster/Warendorf an. Ein echter Meisterschaftsfavorit kristallisiert sich zurzeit noch nicht heraus.

In der Damen-Bezirksliga trifft der TTV Mettingen nach dem Rückzug des TB Burgsteinfurt und TTR Rheine als einziges Team aus dem Kreis Steinfurt auf vier Aufsteiger aus den Bezirksklassen. Es sind TTC Werne, VfL Hüls, Westfalia Kinderhaus und VfL Billerbeck. Neben Hüls sind aus dem Ruhrgebiet noch TTC MJK Herten und FC Schalke 04 am Start. Der am nächsten gelegene Gegner ist für Ilka Ruwe und Co. der SC Nienberge, eine vor vier Vertretungen aus dem Kreis Münster/Warendorf.

Sechs Neulinge tummeln sich in der Bezirksklasse 4. Absteiger sind der TTC Lengerich aus der Landesliga und Westfalia Kinderhaus II aus der Bezirksliga. Als Neunter der Staffel 1 wurde Westfalia Epe der Staffel 4 zugeteilt. Aufsteiger sind TSV Handorf II, TuS Altenberge und TB Burgsteinfurt III. Im letzten Moment ist Absteiger SC VelpeSüd in der Klasse verblieben und leistet damit unter anderem TTC Ladbergen, DJK Gravenhorst und Westerkappeln II weiterhin Gesellschaft.